Idiakez, entrenador del Deportivo: “Lucas todavía tiene alguna molestia y creo que no va a estar”

Imanol Idiakez compareció en la mañana de este jueves, con motivo de la previa del partido que el Deportivo de La Coruña disputará contra el Cornellá el sábado a las 16:00 horas. La principal duda es el estado de Lucas Pérez por sus molestias en la rodilla y el técnico vasco se mostró poco optimista con respecto a la participación del atacante de Monelos. "Creo que no va a estar todavía. Está mejorando, está entrenando, pero todavía tiene alguna molestia. Creo que no va a estar. A lo mejor mañana me encuentro con alguna sorpresa, pero en principio creo que no", decláro.

Tanto el futbolista coruñés, como los miembros de los servicios médicos y el entrenador consideran innecesario forzar a estas alturas del campeonato. "El sentido común de que a veces puedes forzar, pero siempre que el riesgo esté en unos límites aceptables. Cuando entendemos que tanto por el riesgo como por la capacidad, merece la pena terminar de recuperar bien, pues en eso estamos. Lucas, no hay duda de que, si puede, va para delante, que si tiene que arriesgar, arriesga, pero queda suficiente campeonato como para que el riesgo no sea excesivo. De verdad que igual mañana me encuentro una sorpresa, pero seguramente vamos a tener que esperar a la semana que viene".

Mella, tres partidos en cinco días

"Ha venido bien. Juagaron antes de ayer. Me lo he encontrado mejor de lo que esperaba después de la cantidad de minutos que le han dado. Lo que pensé mejor me lo voy a quedar para mí".

Cornellá

"Un rival muy difícil porque el concepto difícil lo llevan a la máxima expresión. Plantean partidos de competir, de dejarte poco, de cerrarse, de contraataque, de balón parado. Y es un equipo peligroso, ya lo vimos en el partido de la primera vuelta. No han encajado gol en casa desde enero. Llevan tres partidos seguidos en casa con la puerta a cero. Y eso explica un poco el tipo de partido que nos vamos a encontrar".

Barça B

"Miramos al Cornellá. Es el único camino que entendemos. Cada semana cambia, porque cuando un equipo pierde un partido, parece que nos deja de parecer rival y no es así. Quedan tantos puntos y tantos partidos y efrentamientos directos y entonces, nosotros solo podemos centrarnos en el siguiente partido. Evidentemente, cuando pincha un rival, te alegras, pero sobre todo te alegras si haces tú tu trabajo".

Hacer cuentas

"Porque Fernando (Vázquez) era profesor y sabría de matemáticas. Yo no tengo ni idea de matemáticas. Yo hago tres el el sábado contra el Cornellá. Mis matemáticas son esas y, si vamos así, nos llegará. Yo sé que hay que hacer números, cálculos y decir cosas, pero es que las matemáticas del fútbol. Eso es como, cuando yo estudiaba. Me hacía un plan de estudios el viernes y el sábado lo tenía que cambiar porque no había cumplido el del viernes. Esto es igual. Si hacemos un cálculo y luego el sábado no ganamos en Cornellá, habrá que hacer otro nuevo. Partido a partido y queda mucho".

Seis apercibidos

"En otras circunstancias puedes regular, pero con lo que queda. Y es que tenemos que ganar el sábado de verdad. Y si nos cae alguna, tenemos plantilla suficiente para afrontar el siguiente partido. Tenemos apercibidos, pero también tenemos plantilla suficiente como para poder solventar cualquier baja, así que no me preocupa".

