Hugo Vallejo, jugador del Huesca: "Me parece que el Deportivo tiene un equipazo"

El Deportivo de La Coruña recibe a las 14:00 horas al Huesca en el estadio de Riazor. En el conjunto oscense, está un exblanquiazul como Hugo Vallejo, que vistió la elástica del club herculina en la temporada 2019/2020: "Fue una etapa muy buena. Tuvimos la época del COVID que por esa parte no pude disfrutar tanto de la diudad, pero sí que lo disfruté mucho y la verdad es que la gente, la ciudad y el vestuario que teníamos fue increíble y fue una etapa muy buena. No pude vivirlo con gente, con el estadio lleno. Solo al principio y sí que es un estadio muy bonito, que merece la pena disfrutarlo y la verdad es que con muchas ganas de jugar allí", comenta.

El jugador granadino destaca el nivel de la plantilla del Deportivo y habla de los objetivos que pueden tener. "A mí sinceramente me parece que tiene un equipazo. Individualmente tienen jugadores muy buenos. Y al final la temporada sigue siendo larga, siguen quedando partidos y, obviamente, no están en una zona que no saben si tirar para arriba o para abajo, pero yo creo que con el equipo que tienen y, si tienen una regularidad creo que pueden mirar hacia arriba".