Héctor: “Cualquiera te pinta la cara”

El Deportivo ha iniciado la liga de forma inmejorable, ganando las cuatro primeras jornadas, con diez goles a favor y ninguno en contra. Es líder con una gran imagen, adaptándose a todos los escenarios que le han planteado los rivales. Tras años de sinsabores, el deportivismo está ilusionado. En el vestuario, sin embargo, mantienen los pies en el suelo y saben que queda mucho por delante. Ilusión, sí; euforia, no: “Conocemos esta categoría. Nada es fácil y cualquiera te pinta la cara. Sabemos el escudo que llevamos en el pecho. El escudo no gana partidos. Correr y dejarte la piel. Todos somos conscientes de las dificultades”, indica Héctor Hernández, uno de los fijos en el once titular de Borja Jiménez. El lateral es uno de los pocos supervivientes de la temporada pasada. Pese a la mala campaña, siempre dijo que estaba cómodo en el club y en la ciudad. De hecho, negoció su contrato a la baja para adecuarse a la situación económica de la entidad: “En varias ocasiones lo dije, había encontrado mi lugar, un club donde me sentía valorado. Aparte de en el campo, en estas cosas también hay que demostrar compromiso por un club. De nada sirven las palabras si se las lleva el tiempo. El club habló conmigo y cuando se está en la misma sinfonía, todo es fácil”.

CÉSPED ARTIFICAL

El domingo toca visitar a Unionistas en el estadio Reina Sofía de Salamanca, encuentro que estará marcado por el césped artificial. El curso pasado, el Dépor ganó 0-1 con un golazo de Héctor. El defensa reconoce que a superficie del terreno de juego puede influir en el plan de partido: “Jugar en Riazor a jugar en el campo de Unionistas es diferente. La superficie es muy diferente. El campo tendrá que ver. No se el tanto por ciento. Tenemos que ser un equipo camaleónico. Tenemos que adaptarnos y no podemos poner excusas. Somos el Dépor y somos unos elegidos. Vamos a salir a competir y si podemos llevarnos los tres puntos, mejor. El campo no va a ayudar pero saldremos a intentar ganar”