Germán Parreño: “Veo a Lucas optimista y yo también soy optimista”

Germán Parreño se muestra optimista con respecto a la participación de Lucas Pérez en el partido del Deportivo de La Coruña de este sábado contra el Cornellá. “Yo lo veo optimista. Él está con energía. No sé físicamente cómo está. Yo creo que bien. Está dando pasos agigantados y yo lo veo bien. Yo soy optimista de verdad”, comentó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

David Mella se unirá en la mañana de este jueves al equipo, después de tres partidos con la Selección Sub 19. “Personalmente no me precoupa porque creo que mentalmente a él le viene perfecto, porque va a estar más metido. Está con ganas y es joven. Tiene energía y físico. Se está cuidando una barbaridad. Está muy bien. Me alegra que esté tan bien y vendrá con una alegría y energía perfectas para ayudarnos”, declaró el portero blanquiazul.

Con el Deportivo líder y el Barça B a solo un punto, Parreño prefiere centrarse únicamente en el partido del sábado a domicilio contra el Cornellá. “No tenemos margen para estar mirando y hacer las cuentas de la lechera. Si estamos concentrados en dar nuestro másximo nivel cada fin de semana y cada entreno cada día, somos muy potentes. Lo sabemos y nos centramos en eso. Realmente no tenemos nada. Solo es una cosa ficticia, una posición en la tabla pero hasta que no se acabe no tenemos nada. Pensar en los partidos que tenemos, que lo más cercano es Cornellá. Y realmente no tenemos nada que soltar. Hasta que no se consigan las cosas no las tienes”.