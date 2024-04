Georgios Galanis, griego y loco por el Deportivo: "Aprendí español por ellos"

Georgios Galanis es un griego de Salónica que es seguidor del Deportivo. Se hizo del equipo coruñés en la década de los noventa. Este fin de semana estuvo en Riazor viendo el encuentro contra el Arenteiro. Tiene 51 años e intenta venir a A Coruña una o dos veces al año. El hecho de que los blanquiazules bajasen a Primera RFEF hizo que se decidiese a aprender español para estar al tanto del día a día:

PASIÓN POR EL DEPORTIVO

“El Deportivo es la gran alegría de mi vida. Esa famosa temporada 93/94 veía partidos en la televisión griega y veía a un equipo desconocido que se enfrentaba a los equipos grandes”

“Mi primera vez en Riazor fue hace quince años. Intento ir una o dos veces al año”

APRENDIÓ ESPAÑOL

“Cuando el Deportivo empezó a bajar categorías me di cuenta que si no aprendía español iba a perder esa conexión con el Deportivo”

NO SE PIERDE UN PARTIDO

“Sólo al Dépor. No me pierdo ningún partido. Mis amigos saben que a la hora que juega el Dépor, yo no estoy disponible”

