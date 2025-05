El futuro de Diego Epifanio en el Leyma Coruña: hablan el director deportivo y el entrenador

Coruña - Publicado el 15 may 2025, 12:13

Tras consumarse el descenso del Leyma Coruña, el foco está puesto en la planificación de la próxima temporada, ya en Primera FEB. El responsable del banquillo, Diego Epifanio, tiene contrato en vigor para la próxima campaña, pero su continuidad sigue siendo una incógnita. El director deportivo, Charlie Uzal, explicó en Deportes Cope Coruña que, una vez finalice la temporada, será el momento de sentarse y valorar la planificación. “Epi ahora mismo es un entrenador del club, con contrato en vigor, y queremos esperar a que acaben estas tres jornadas y, a partir de ahí, analizar todo. Hay que valorar la temporada, el proyecto que queremos hacer con aspiraciones para volver lo antes posible a Liga Endesa. Cuando acabe toda temporada, podremos sentarnos ya con Epi y valorar todo, junta directiva, conmigo y él valorar el proyecto que hemos hecho este año, lo que queremos para el año que viene y ahí se sabrá si tiene continuidad o no”.

epifanio se centra en lo deportivo

En la rueda de prensa previa al partido contra Andorra de este sábado a las 19:00 horas, Diego Epifanio habló también de su futuro: "¿El futuro de Diego Epifanio? Pasa por acabar esta rueda de prensa, ir al entrenamiento, ayudar a los chicos a preparar el partido de la mejor manera posible. Mañana incorporar a Alonzo, a ver si lo podemos ayudar y toda mi concentración y esfuerzo está en el partido de Andorra. Yo siempre soy de la idea de que contractualmente, mientras haya contratos, hay dos partes que lo pueden romper. En mi contrato pone las cláusulas necesarias y creo que no es una situación importante y lo digo de verdad. Creo que Epi no es importante. Lo que es importante es el futuro del club y el futuro del club puede pasar por que el equipo sea capaz de ganar a Andorra y que podamos pasar a Granada. El contrato de Epi se soluciona en un segundo. Epi no lo veo un problema. Y creo que todas las personas que formamos parte de un proyecto y uno tan importante como el de Basquet Coruña, tenemos que ser conscientes de que, mientras estemos, tenemos que darlo todo. Y, por ahora, Diego Epifanio sigue siendo entrenador del Basquet Coruña y es lo que puede prometer".

el mejor trabajo del mundo

El entrenador burgalés únicamente quiere centrarse en ayudar a superar el trago del descenso. "A Epi no le preocupa lo que le pueda pasar a Epi cuando acabe la temporada. Tengo otras muchas cosas en la cabeza, primero ayudar a mi staff a digerir este duro momento, a mis jugadores a preparar el partido. Ya lo dije a principio de temporada, tengo al suerte de tener el mejor trabajo del mundo, y, mientras lo tengo, trataré de conservarlo".