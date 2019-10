“Echar la culpa al coco es una excusa. ¿Estás bloqueado? Pues desbloquéate”

Dani Giménez, uno de los veteranos de la plantilla blanquiazul, no quiere buscar excusas y asegura que son los jugadores los que deben resolver esta situación. “Esperamos haber tocado fondo. Creo que tocamos fondo en Las Palmas. El otro día algo mejoramos. A peor no vamos a ir. El problema es evidente que los que no estamos a la altura somos los jugadores. Echarle la culpa siempre al coco es una excusa. ¿Estás bloqueado? Pues desbloquéate. El tema mental influye más en el juego ofensivo. Que la gente tenga frescura mental. Defensivamente es más cuestión de carácter y concentración. Si tienes miedo a fallar, vas a fallar. Hay que vivir cada jugada como si fuese la última. Tenemos desajustes en muchos sitios del campo”, señaló el capitán en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con respecto a la incertidumbre con el Consejo de Administración, el portero vigués señaló: “El año pasado no nos afectó (con respecto a la dimisión de Tino Fernández). Al vestuario no llega esa inestabilidad. Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro porque la situación no está para pensar en cosas que no podemos controlar”.

El Deportivo es el equipo que más tantos ha encajado con un total de 22. “Si estamos ahí es por algo. No es mala suerte. Lo más importante es la desorganización y los fallos individuales, y eso es mejorable. Trabajar defensivamente es más fácil. Nos rematan mucho en el balón parado y tenemos errores, como el mío, que no son explicables en jugadores de este nivel. Valorar a la plantilla ahora es difícil. No estamos dando ni la mitad de nuestro potencial”, reconoció.