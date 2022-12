Diego Epifanio espera el apoyo extra de la afición para la Lluvia de Peluches

El Leyma Coruña recibe mañana al Grupo Alega Cantabria a las ocho en el Palacio de los Deportes de Riazor. En la rueda de prensa previa al partido, Diego Epifanio destacó el buen nivel del cuadro cántabro, pese a ser un equipo recién ascendido. "Creo que es un equipo que está haciéndolo muy bien, sobre todo sus prestaciones defensivas están siendo muy buenas, está entre las 5 mejores defensas en puntos recibidos, es el tercer equipo que más balones roba... Creo que se están encontrando muy cómodos. Equipo ascendido, con muchos jugadores del año pasado que ya conocen el trabajo de David, su entrenador, y creo que en ese sentido están encontrándose muy cómodos. Luego, las incorporaciones que han hecho, creo que están rindiendo a muy buen nivel, la mayoría de ellos conocen la liga... Al final creo que han hecho una muy buena conjunción y creo que hay jugadores que a nivel de 1x1 están generando muchas ventajas; a nivel de su rendimiento, de su confianza, de toma de decisiones, está siendo muy bueno. Creo que es un bloque que está jugando a muy buen nivel”.

En relación al tipo de partido que espera, el técnico burgalés indicó que espera que los suyos tengan "el control del balón". “Lo primero que vamos a necesitar es tener el control del balón; no tener perdidas por su buena defensa, por su nivel de contactos, por su nivel de presión al balón; tomar buenas decisiones para poder tomar los mejores tiros posibles. Luego, es un equipo que tiene muchos focos de atención, no solo sus bases que están jugando a un gran nivel; sus 4 están haciendo un poco de todo y sobre todo están poniendo en dificultades a los equipos rivales. No podemos solo pensar en estos jugadores, creo que por ejemplo Harrar es un jugador que está rindiendo a muy buen nivel porque su nivel de contacto, su nivel físico cerca de los dos aros le está dando mucha solvencia al equipo. En el perímetro, aparte de la confianza de los jugadores que ya estaban del año pasado como pueden ser o Marín, creo que la aportación de Dago y de Mikel Sanz les está dando buen resultado, sobre todo porque están jugando un juego muy continúo y dinámico y con mucha confianza”.

Se trata del último partido en el Palacio de los Deportes de Riazor en este 2022, y además, con un componente solidario con la celebración de la 'Lluvia de Peluches'. En relación a ello, y dirigiéndose a la afición, Epi quiso destacar el valor de tener mucha afición en las gradas. "A nosotros, cada vez que la gente viene al Palacio, nos están dando alas en los momentos difíciles, que siempre es importante en la dirección del equipo, el apoyo de la afición. Más si cabe, teniendo un acto social como es la Lluvia de Peluches, que seguro que nuestros aficionados responden, primero por apoyar al equipo y después por esta causa solidaria que ojalá tenga mucha aceptación y tengamos la posibilidad de contribuir estas Navidades con esta acción”.

Lluvia de peluches

En colaboración con Vegalsa-Eroski, y en beneficio de Cáritas, este miércoles 21 de diciembre a las 20:00h, en el descanso del partido frente a Grupo Alega Cantabria CBT, el Leyma Coruña le propone a todos sus seguidores que lleven al encuentro un peluche nuevo o en perfecto estado y lo lance a la pista.