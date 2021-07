Diego Aguirre: “Para mí el Dépor es como si estuviese en Primera, vine con los ojos cerrados”

Diego Aguirre no dudó a la hora de sumarse al proyecto del Deportivo de La Coruña. “Realmente sencillo sí que fue porque desde la primera noticia que mi agente se pone en contacto conmigo y me dice que el Dépor tiene la idea de contratarme, yo es que ni me lo pienso, porque el Dépor tiene mucha historia, es un club grande, aunque ahora mismo esté en sus horas bajas, pero yo creo que es un reto bonito devolverlo a la liga profesional. Entonces, ni me lo pensé”, aseguró el extremo y lateral llegado a la ciudad coruñesa, tras finalizar su vinculación con el Numancia.

El futbolista toledano, de 30 años, ha firmado por una temporada y, en su presentación, insistió en que al tratarse del cuadro herculino, la categoría tiene menos relevancia. “Para mí, ya te digo, está en Primera de la Federación, pero es un club que es como si estuviese en Primera. Entonces, yo es que ni me lo pensé, cuando salió esta idea, me vine con los ojos cerrados”.

Con respecto a su posición en el terreno de juego, Diego Aguirre confesó que actualmente se encuentra mucho más cómodo como lateral. “Hace unos años te diría que de extremo me encontraba mejor, pero ahora he estado jugando más de lateral y ya me encuentro más cómodo de lateral, pero sí el míster me dice que tengo que jugar arriba, me voy a comer a quien sea para jugar y darlo todo”, indicó.

El Deportivo de La Coruña ha puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo, que no va a afectar a la confección de la plantilla para el curso 2021/2022, ni tampoco a los fichajes ya realizados. “A los recién llegados nos han transmitido tranquilidad. Al final es una cosa del club. Nosotros no nos tenemos que meter ahí y ya está. Al final nos quedamos con esa tranquilidad que nos transmite el club”, finalizó.