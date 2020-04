El Deportivo llama a sus cien socios más antiguos durante el confinamiento

El Deportivo de La Coruña ha puesto en marcha esta semana otra acción solidaria. Los miembros de la Oficina de Atención al Socio y al Accionista han comenzado a llamar por teléfono a los cien primeros socios de las listas del club para preocuparse por su salud y estado de ánimo durante la crisis del coronavirus. “Queremos darles compañía durante unos minutos y preocuparnos por el estado de los socios más veteranos del Deportivo. La mayoría de ellos son socios que tienen entre los 60 y los 100 años. Nuestro socio numero 5, Tomás Pulleiro, tiene 100 años”, explica Gabriel Barrós, director de comunicación de la entidad herculina.

Son abonados que han superado los cincuenta años en las listas y que ya tienen por tanto la insignia de Socios de Oro. “Llevan toda la vida visitando cada verano, las instalaciones de la Marina en su momento y ahora las del estadio Riazor para renovar su carnets y queríamos que los compañeros, que siempre los atienden amablemente allí en nuestras instalaciones, a los que conocen desde hace muchísimos años, puedan hablar con ellos, preocuparse por cómo están y saber cómo están llevando estos días de confinamiento los socios más veteranos del Deportivo”, comenta Barrós.

Uno de los Socios de Oro que recibió la llamada blanquiazul fue Joaquín Mosquera, abonado número 72. “Me llamó la atención que me llamaran interesándose por mi salud y por cómo pasaba la cuarentena que estamos pasando todos. Se lo comenté y me llamó la atención. Fue una llamada muy agradable, muy atenta, me extrañó que lo hicieran, pero me pareció muy bien”, asegura.

El Deportivo tiene previsto continuar en los próximos días con estas llamadas telefónicas. “Son días de ayudar a los que lo necesitan y de acordarse de los que están pasando estas jornadas solos. Por eso estamos llamando a los cien primeros socios y, cuando lo hayamos hecho, continuaremos con el listado de los aficionados más veteranos del Dépor”, finaliza Gabriel Barrós, director de comunicación del club.