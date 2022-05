El calvario de Trilli no tiene fin

Seguro que Trilli recordará esta temporada con una mezcla de alegría y tristeza. En la trayectoria del canterano se junta el hecho de debutar y asentarse en el primer equipo con los problemas físicos que apenas le han dejado participar en diez partidos de liga y dos de la Copa del Rey. Hace días días, el ferrolano regresaba a los entrenamiento con el grupo en lo que parecía la última fase de la recuperación de sus molestias en el tobillo. Sin embargo, Borja Jiménez ya dejó claro que eso estaba lejos. No entró en la convocatoria porque persisten sus problemas físicos: “No tiene el alta médica, no se encuentra bien. Está entrenando con nosotros pero tiene la dolencia que le hecho estar apartado. Todavía tiene una limitación muy grande en el pie que entrenando podemos ir controlando muchas cosas pero que, a lo hora de competir, todavía está muy lejos”, indicó el entrenador en la previa del duelo ante el Tudelano.

Trilli empezó la liga como titular ante el Celta B en Riazor. Tras ser campeón de España juvenil, se ganó la confianza de Borja durante la pretemporada y salió en el once inicial en el estreno de la temporada. El Dépor ganó 5-0 y Trilli dejó una muy grata impresión. Se marchó con la selección sub 19 y se lesionó, una rotura de fibras que le mantuvo de baja varias semanas. Regresó a la convocatoria en la jornada 8, pero no sería hasta la 16 cuando volvería a ser titular, en el duelo ante el Valladolid Promesas en Riazor. Su momento de mayor continuidad fue entre la jornada 20 y la 27, donde fue titular siempre excepto ante el Sanse en Matapiñoras. En este tramo jugó pero ya arrastrando problemas en el tobillo. La baja de Víctor García provocó que se quedase como único lateral derecho e hizo un esfuerzo. Se infiltró en varias ocasiones para estar disponible pero su cuerpo dijo basta. Viajó a Talavera pero no tuvo minutos.

El club, ante la ausencia de futbolistas en esa demarcación, fichó a Antoñito, que se ha hecho con el puesto nada más aterrizar en Riazor.