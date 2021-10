Bergantiños: “Ojalá siga la estabilidad”

El Deportivo acumula tres jornadas sin perder y ha bajado del primer al cuarto puesto de la clasificación. Lo que la temporada pasada hubiese supuesto una grave crisis, esta campaña parece que las cosas se llevan de forma más tranquila, tanto dentro como fuera del vestuario. El sistema de competición es diferente, pero también parece que el deportivismo ha aprendido la lección del fiasco del curso anterior: “Influyen las dos cosas. Tanto el formato y también creo que la concepción del club y la plantilla es diferente. La gente conoce la categoría y está acostumbrada a ganar y perder. Al final, la competición es la misma y todo es más natural y eso la gente que está este año lo asume con naturalidad”, reflexiona el capitán, Álex Bergantiños. El centrocampista amplía esa idea: “Somos una plantilla importante y tenemos la obligación de estar arriba. Sabemos que al final estaremos arriba y que volveremos a ganar. Esa normalidad yo la percibo en el vestuario y también en la afición y el entorno. Ojalá siga esa estabilidad. Esto es un proceso”.

El Dépor mereció ganar ante la SD Logroñés y el Real Unión. Hizo ocasiones de sobra para llevarse los tres puntos, pero sólo ha sumado uno: “En los últimos partidos estamos haciendo más méritos que puntos. Tenemos que tener tranquilidad y saber lo que hicimos mal. En los primeros partidos tuvimos más eficacia que los rivales. Es parte del deporte. Haciendo bien las cosas, a largo plazo, tendremos lo puntos que merecemos”. De todos modos, pide no caer en la autocomplacencia: “No todas las derrotas son iguales pero también cometimos errores. Hay que buscar un término medio entre saber qué cosas has hechos bien y que no nos sirva de complacencia el que hemos generado mucho porque no las hemos metido. Al final, lo que importa son los resultados”

NOEL Y TRILLI

Bergantiños también habló de los dos canteranos. “Lo que me tiene tranquilo de Noel es la tranquilidad que da cuando hablas con él. Está creciendo de una manera excepcional. Tiene es ambición de seguir aprendiendo, de avanzar. Tiene una predisposición excepcional”. En cuanto al lateral, sigue lesionado y apunta a seguir de baja el sábado ante el San Sebastián de los Reyes en Riazor: “Trilli se está enfrentando a su primera sesión de este tipo y está en ese proceso de recuperar sensaciones. Está tranquilo y lo más importante es no precipitar las cosas. Hay que darle su tiempo hasta que su cuerpo y sus sensaciones sean las mejores”