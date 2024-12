La actuación estelar de Trey Thompkins y el trabajo de refuerzo realizado en el Leyma Coruña

"Estoy muy contento. Agradecido y muy feliz por el partido que pude jugar y la victoria que pudimos conseguir como equipo. Pero no, no creo que exista un partido perfecto. Siento que hay muchas cosas que puedes hacer mejor en cada partido y siempre hay cosas de las que aprender. Entonces, personalmente, no creo en los partidos perfectos, no".

Quizá no fue perfecto, pero se le parecía mucho. Las anteriores son palabras de Trey Thomkins. El MVP de la novena jornada de la Liga Endesa, con números de escándalo. 32 puntos anotados, 5 triples y 36 de valoración en la victoria del Leyma Coruña frente al Lleida en la prórroga. Tras un inicio liguero en proceso de recuperación, el ala-pívot estadounidense está ya a un gran nivel.

El estadounidense habla del proceso de refuerzo realizado desde su llegada a A Coruña. "Todo en mi proceso ha ido muy bien. Ha sido perfecto desde el primer día. He estado haciendo cosas con el equipo. Mi proceso empezó un poco diferente solo para readaptarme a los minutos de juego y al aspecto físico del baloncesto. Pero no llegué lesionado. No llegué con malos exámenes médicos ni nada por el estilo. Solo fui yo, readaptándome a la pista y hablando todos los días con Gus y con Epi y creando el mejor plan para mí durante toda la temporada para asegurarme de poder estar en mi más alto nivel".

el leyma coruña vuelve al coliseum

El Leyma Coruña recibe a Manresa este sábado a las 21:00 horas. "Estamos emocionados de jugar en casa este fin de semana. Ha pasado un tiempo desde que estuvimos en el Coliseum y estamos listos para dar lo mejor de nosotros para nuestros aficionados y darles algo de qué estar orgullosos. Y esperamos que se presenten de la misma manera que lo han hecho durante toda la temporada. Han hecho un gran trabajo apoyándonos y lo valoramos más de lo que podrían imaginar".