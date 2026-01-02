Valverde corrige a Iñaki Williams por sus declaraciones sobre la Supercopa

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha dado un toque de atención a Iñaki Williams por sus recientes declaraciones sobre la Supercopa de España. Según se analizó en el programa 'Deportes Cope en Bilbao', el técnico recordó que acudir al torneo en Arabia Saudí supone "prestigio" y beneficios económicos para el club, por lo que pidió ser "respetuosos" con la competición.

El reto inmediato: El Sadar

Más allá de la controversia, el foco del equipo está en la vuelta de LaLiga. El Athletic visita a Osasuna en El Sadar, un rival que se ha mostrado muy sólido en casa. "Nuestra intención, desde luego, es centrarnos absolutamente en lo que tenemos por delante", ha afirmado Valverde, quien ha destacado que el conjunto navarro ha sumado "16 de sus 18 puntos" como local. El 'Txingurri' espera un "partido duro" y con mucho ritmo.

Sobre el equipo de Alessio Lisci, Valverde ha comentado que es un conjunto fuerte y bien organizado, con "muchos rasgos que tiene Osasuna de toda la vida". Ha elogiado la capacidad de su rival para ser efectivo con un estilo aparentemente simple: "A veces parece que hay equipos que hacen cosas sencillas, pero hacer las sencillas a veces es lo más complicado del fútbol".

Necesidad de mejora y parte de bajas

El parón ha servido para la autocrítica. "Hemos tenido que hacer una pequeña reflexión", ha admitido Valverde, reconociendo las dificultades de esta temporada. El objetivo es claro: "Tenemos que ganar partidos". El técnico lamenta que el equipo ha "perdido la mitad de los partidos" en liga, una dinámica que quieren revertir para mejorar los números actuales.

En el capítulo de lesiones, el entrenador ha confirmado que es complicado que Yuri Berchiche y Aymeric Laporte lleguen a la Supercopa, ya que estarán "un poco justos". En cuanto al mercado invernal, se ha mostrado evasivo: "En principio cuento con los que tenemos, ya veremos qué es lo que ocurre".

Un domingo de cantera en Laudio

La actualidad del Athletic se completa con una mirada a la cantera. El exfutbolista Kike Liñero organiza este domingo un evento de fútbol formativo en las instalaciones de Gardea (Laudio). La jornada reunirá a unos 250 niños de sus academias e incluirá un partido benéfico con la asociación vasca de amputados y el sorteo de material firmado por jugadores del primer equipo.