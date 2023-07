PP y Vox eliminan las comparecencias de altos cargos previas a su nombramiento

La propuesta de ley del PP para eliminar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno regional ante la Asamblea de Extremadura con carácter previo a su nombramiento, que pretende agilizar la conformación del nuevo Ejecutivo, dado que el mes de agosto es inhábil a efectos parlamentarios, ha salido adelante con el apoyo de Vox.



Se trata de la primera ocasión en esta legislatura en la que Vox se ha tenido que posicionar ante una propuesta del PP, su socio en el Gobierno regional de coalición. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra.



La sesión plenaria de la Asamblea, última antes de las vacaciones estivales, ha comenzado este jueves con la toma de posesión del escaño del popular Gonzalo Blanco Gallego y del socialista Álvaro Sánchez Cotrina, que han sustituido a Cristina Teniente y Begoña García Bernal, respectivamente, nuevos diputados nacionales.



También se ha materializado el cambio de posición de los grupos en los escaños, ya que como ocurrió en la legislatura del Gobierno de José Antonio Monago, el PP estará situado a la derecha del Hemiciclo, al igual que Vox, con la presidencia de la Cámara enfrente, y por primera vez el nuevo Ejecutivo al completo ha ocupado sus asientos.



La propuesta del PP para tramitar por procedimiento único la reforma la ley, que afecta únicamente al artículo 13 bis, ha prosperado primero con los votos de PP y Vox, y en contra de PSOE y Unidas.



Como ha ocurrió hace una semana, la votación se ha repetido en varias ocasiones para que los nuevos diputados se vayan familiarizando con el sistema.



A continuación ha comenzado el debate para derogar el artículo 13 bis de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Este artículo se introdujo mediante la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en Extremadura.



El portavoz adjunto del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha justificado la reforma con unas palabras del expresidente regional Guillermo Fernández Vara, cuando abogaba hace unas semanas por que se constituyera el Gobierno cuando antes: "Extremadura no puede esperar ni un segundo".



Sánchez Juliá ha considerado que el artículo no tiene ningún valor político ni jurídico, ya que la Cámara no tiene capacidad de veto del alto cargo, pero retrasa la constitución plena del nuevo Ejecutivo y sus decisiones, lo que sí afecta a la vida de la ciudadanía extremeña.



A su juicio, la Asamblea está para impulsar la acción del Gobierno y fiscalizarla, no para esto, ya que el currículo de los altos cargos se pública en el portal de la Junta de Extremadura.



El diputado popular ha asegurado que el PSOE fue el primero en incumplir la ley porque en julio de 2019 nombró a más de 20 altos cargos que no comparecieron hasta el mes de septiembre.



El portavoz parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha advertido de que este artículo "contradice" la letra y el espíritu de la ley, que aboga por la simplificación administrativa, ya que complica, duplica, dificulta y retrasa la designación de altos cargos y de órganos.



Como el diputado del PP, Gordillo ha considerado que estas comparecencias podrían paralizar la plena constitución del Ejecutivo hasta el mes de octubre.



Gordillo ha dicho que el artículo se justificó en aras a la transparencia, pero en la práctica no aporta una información relevante.



El diputado socialista José María Vergeles ha criticado las formas y el fondo de la propuesta.



En su opinión, el procedimiento de lectura única ha sido un "decretazo" para hacer un "derogazo" de la transparencia, a pesar de que el PP había asegurado que venía a abrir "ventanas".



Vergeles ha considerado que es una falta de respeto a las instituciones y "empobrece" el artículo 23 de la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directa o por medio de sus representantes.



"¿Qué tienen que ocultar?", ha preguntado el diputado del PSOE, que ha propuesto al PP que, si retira la propuesta, no pondrán ningún recurso a los nombramientos si comparecen los nuevos cargos el mes de septiembre.



El PP ha rechazado la propuesta del PSOE porque se trata de "un pacto para incumplir la ley".



El portavoz adjunto de Unidas, Joaquín Macías, ha señalado que las acciones del PP "traicionan sus discursos" y ha planteado que se podría haber buscado alguna fórmula para abordar este asunto.



Macías ha recalcado que es una "declaración de intenciones" en la forma y en el contenido, ya que eliminan garantías democráticas, y que la medida no va dirigida a proteger a los extremeños, sino a sus altos cargos, "por el motivo que sea". "Ustedes no son de fiar". EFE