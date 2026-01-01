Vox acusa a Guardiola de un discurso "totalmente vacío" y "desconectado" de la realidad extremeña

Vox Extremadura ha calificado el discurso de fin de año de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de "irrelevante, carente de contenido y desconectado de los problemas reales de los extremeños". La formación ha señalado en una nota que ha sido un mensaje "totalmente vacío", sin "contenido político real" y que, a su juicio, "no aporta absolutamente nada al bienestar de los extremeños".

Críticas a la falta de soluciones

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha criticado que el mensaje "no afronta los problemas reales de la región ni ofrece soluciones a las graves carencias que sigue padeciendo Extremadura". En este sentido, ha afirmado que el discurso de Guardiola "no afecta al bienestar de los extremeños y solo sirve para distraer la atención de lo que realmente importa".

Vox, sobre el mensaje de fin de año de Guardiola: "No afronta los problemas reales de la región ni ofrece soluciones a las graves carencias"

Fernández Calle ha subrayado que Extremadura atraviesa una "situación 'crítica'" en múltiples ámbitos, entre los que ha citado el empleo, las infraestructuras, los servicios públicos, el mundo rural y la falta de oportunidades para los jóvenes. Según ha valorado, ninguno de estos problemas ha sido resuelto durante los dos años y medio de legislatura de María Guardiola.

Propaganda institucional

Para la formación, este tipo de mensajes institucionales están "fuera de lugar" cuando la región continúa arrastrando "los mismos problemas estructurales de siempre". Vox ha insistido en que Extremadura necesita gestión, soluciones y decisiones valientes, "no discursos vacíos ni propaganda institucional desconectada de la realidad cotidiana de miles de extremeños".