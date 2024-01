Vergeles no descarta su candidatura a la secretaría general del PSOE de Extremadura

Es, sin duda, uno de los hombres fuertes dentro del Partido Socialista de Extremadura. Fue la cara visible en la pandemia y le tocó lidiar con una consejería, la de Sanidad y Servicios Sociales, que estuvo casi siempre dentro del foco mediático. Ahora, meses después de la decisión de Fernández Vara, Vergeles parece ser uno no de los nombres llamados a optar a su sucesión.

Ya el pasado mes de octubre, el ex consejero, en declaraciones a COPE Extremadura, no descartaba presentar candidatura. Algo que no ha cambiado con el paso de los meses. Su nombre cada vez suena más y él no desmiente que vaya a presentarse en los próximos días.

??| Vergeles no descarta optar a la sucesión de Vara: "Estaré donde el partido quiera que esté"



?? El ex consejero de Sanidad ha hablado en Cope, apelando a respetar los tiempos del PSOE: "La sociedad necesita tranquilidad"



Si Vergeles diese el paso, sería el tercero en discordia de una guerra que parecía abierta, y casi exclusiva, entre Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito. Habría que ver hasta qué punto Vergeles tendría apoyos y podría plantar batalla en esa carrera por suceder a Guillermo Fernández Vara.