La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Pallares

La Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX), para toda la región, debido a la simultaneidad de incendios forestales que afectan diversas zonas del territorio. Actualmente, en Extremadura se encuentran activos seis incendios en Extremadura.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha presidido a las 21 horas del jueves el comité de dirección del CECOPI desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en la zona del incendio de Jarilla. También ha estado presente el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Paco Ramírez.

Alrededor de 305 personas permanecen alojadas por su seguridad en la ciudad deportiva La Bombonera de Plasencia, y otras 27 personas vulnerables repartidas en el Seminario de Plasencia, en la residencia de Baños de Montemayor, en la residencia de Hermanitas de los Pobres de Plasencia, tras la evacuación de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia. Se mantiene el confinamiento para la población de Oliva de Plasencia.

Ángela Monreal El incendio en el término municipal de Llerena preocupa

Se estima que el incendio ha quemado una superficie de unas 4.504 hectáreas en un perímetro de 58 km.

En total el dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a más de 225 militares de la UME, 14 unidades de bomberos forestales, 12 medios áreos, 6 agentes del medio natural, 7 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos.

Por otra parte, en el incendio, originado en el término municipal de Llerena, afecta al menos a 2.500 hectáreas, y se ha optado por el confinamiento de la población de Villagarcía de la Torre. Asimismo, una sección de la UME se incorpora para apoyar a la extinción del incendio de Pallares.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para que estas emergencias tengan la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente.