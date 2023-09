"No todos los hombres son agresores o violadores, no los podemos dejar fuera"

La secretaria de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, la jueza Ara Sánchez, ha concedido una amplia entrevista a Cope Extremadura, donde ha hablado, largo y tendido, de varios asuntos referentes a las competencias que ya asume en el ejecutivo autonómico, bajo el paraguas de Presidencia.

Sánchez asume las riendas en materia de Igualdad, después de que la nueva Junta decidiese eliminar la consejería de Igualdad, que lideraba antaño Isabel Gil Rosiña. Sobre la extinta consejería, Sánchez sigue siendo muy clara: "eran fuegos de artificio, nos hemos encontrado una serie de partidas importantes que no se han ejecutado". De hecho, la propia Junta, dice, no contaba con Plan de Igualdad, algo que se exige desde hace años a muchas empresas. "Nos ha sorprendido el poco gasto social del PSOE en este caso", asegura.

Sobre la polémica en torno a la eliminación de la consejería, la secretaria asegura que no se trata "de contentar a Vox". Dice que, para la Junta es tan importante la figura de la mujer que la presidenta ha decidido asumir estas competencias: "no hay ningún problema ni obstáculo que se haya impuesto por Vox en relación a las políticas de Igualdad (...) no intervendrán en mi trabajo".

Llaman la atención, sobre todo, sus palabras sobre el feminismo: "el feminismo no se impone, se educa, los mensajes de la izquierda radical han creado rechazo en la sociedad, incluso en las propias mujeres". Cree la secretaria que las políticas de igualdad de la Junta deben evitar mensajes excluyentes e incluir al hombre: "no todos los hombres son agresores o violadores, no se les puede excluir".