Siete incendios permanecen activos en Extremadura: 120 efectivos de la UME intervienen en el de Jarilla

¿Cuál es la situación de los incendios que se han originado en las últimas horas en Extremadura? El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, lo ha contado a primera hora de este miércoles en COPE Extremadura.

Hay siete incendios activos. El que más preocupa es el de Jarilla, en el norte de Cáceres. Anoche fueron evacuados 700 vecinos de esta población, además de las localidades de Cabezabellosa y Villar de Plasencia.

La noche ha sido “complicada”. Hubo un momento, este martes, en el que hubo 17 fuegos activos en la región. A las 10 de la noche, había 12. La Junta pidió ayuda a la UME por la simultaneidad de fuegos. Hay 120 efectivos desplegados en Jarilla. Se han quemado unas 500 hectáreas y hay dos carreteras cortadas: CC-213 y CC-214, en los valles del Jerte y Ambroz.

