El Senado abre un libro de condolencias y lamenta la pérdida de su vicepresidente, Guillermo Fernández Vara

La Cámara Alta se suma al duelo nacional por la muerte de quien fuera uno de los suyos. El Senado ha anunciado que abrirá este lunes un libro de condolencias para honrar la memoria de Guillermo Fernández Vara, senador y vicepresidente segundo de la institución, en un gesto institucional que refleja el profundo impacto de su fallecimiento en las más altas esferas del Estado. La medida fue comunicada personalmente por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien no ha escatimado elogios hacia su compañero.

A través de un mensaje en la red social Instagram, Rollán ha dedicado unas sentidas palabras al político socialista, a quien ha definido con una serie de adjetivos que trascienden lo político para adentrarse en lo humano: "excepcional, amable, generosa y cercana". Esta descripción pinta el retrato de un líder cuya esencia residía tanto en su trato como en su capacidad de gestión, una combinación que, según se desprende, le granjeó el respeto y el cariño de sus colegas.

El presidente de la Cámara no ha dudado en elevar la figura de Fernández Vara al afirmar que era "uno de los mejores políticos que he conocido". Pero más allá de su valía personal, Rollán ha querido subrayar su método de trabajo, una filosofía que ahora se echa en falta: "Buscaba el diálogo, el entendimiento y el consenso. Siempre con un gran talante y buen humor". Este testimonio directo certifica que el estilo conciliador que aplicó en Extremadura fue también su seña de identidad en la política nacional.

Rollán ha puesto en valor la corta pero intensa trayectoria del expresidente extremeño en la Cámara Alta, asegurando que su "aportación al Senado ha sido ingente durante estos dos años". Una contribución que, según ha admitido con pesar, hace que "su vacío será difícilmente cubierto". El presidente ha señalado que su fallecimiento no es solo una pérdida para su tierra, sino que supone "una gran pérdida para Extremadura y para España", y ha confesado que "se le va a echar mucho de menos".

Como muestra del profundo respeto y el dolor institucional, el presidente del Senado ha cancelado su agenda de este domingo y lunes para poder asistir a las exequias del expresidente. El mensaje de Rollán se cierra con una despedida personal y un abrazo extendido a los familiares, amigos, compañeros en el Senado y al Partido Socialista, poniendo el punto final a un tributo que une el rigor institucional con la emoción de una pérdida sentida como propia.