Roban la caja fuerte del camión de los regalos en Monesterio

La Guardia Civil investiga el robo de la caja fuerte que se encontraba anclada en el camión de los regalos estacionado en el Complejo Leo, en Monesterio. El suceso tuvo lugar esta madrugada, cuando varias personas encapuchadas habrían accedido al vehículo y se llevaron la caja.

Según la información facilitada, el contenido está aún pendiente de confirmar y contabilizar, aunque en su interior habría dinero y papeletas del sorteo asociado al camión. Las mismas fuentes señalan que el caso se encuentra en plena fase de investigación y, por ahora, no han podido ofrecer más detalles.

noticia en ampliación