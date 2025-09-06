Reavivación del incendio forestal de Jarilla en Gargantilla
El fuego, considerado el peor incendio registrado en la zona, vuelve a reproducirse en pleno Valle del Ambroz
Mérida - Publicado el
1 min lectura
El incendio forestal declarado en Jarilla, dentro del término municipal de Gargantilla (Cáceres), ha vuelto a reproducirse este fin de semana en el Valle del Ambroz. El fuego, que ya fue catalogado como el peor vivido en la comarca, mantiene en alerta a los equipos de extinción y a los vecinos de la zona.
Las llamas avanzan de nuevo en un entorno de alto valor natural, obligando a intensificar la vigilancia para evitar mayores daños. Las autoridades locales insisten en la precaución y recuerdan que se trata de un episodio crítico para la seguridad de las poblaciones cercanas y la conservación del medio ambiente.
