Reavivación del incendio forestal de Jarilla en Gargantilla

El incendio forestal declarado en Jarilla, dentro del término municipal de Gargantilla (Cáceres), ha vuelto a reproducirse este fin de semana en el Valle del Ambroz. El fuego, que ya fue catalogado como el peor vivido en la comarca, mantiene en alerta a los equipos de extinción y a los vecinos de la zona.

Las llamas avanzan de nuevo en un entorno de alto valor natural, obligando a intensificar la vigilancia para evitar mayores daños. Las autoridades locales insisten en la precaución y recuerdan que se trata de un episodio crítico para la seguridad de las poblaciones cercanas y la conservación del medio ambiente.