Reactivación en el incendio de Aliseda: gran probabilidad de que haya sido provocado

Los incendios que desde hace días mantienen en vilo al norte de la provincia de Cáceres viven horas críticas. Fuentes consultadas por COPE apuntan a una altísima probabilidad de que la reactivación, anoche, del fuego en Aliseda haya sido provocado, lo que aumenta la preocupación entre las autoridades y vecinos.

En esta zona, las condiciones meteorológicas habían mejorado, con un descenso de temperaturas y la caída de las rachas de viento, pero la reactivación del fuego anoche cambió el escenario y obligó a mantener la alerta máxima. Y el problema, viene sobre todo porque según los técnicos, es muy difícil pillar a esta gente porque hay que hacerlo con las manos en la masa.

Mientras tanto, en Jarilla la situación se mantiene algo más tranquila, pero el incendio sigue fuera de control, obligando a nuevas evacuaciones preventivas.

En el incendio de Jarilla: han sido desalojadas casas diseminadas en la ladera norte de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas.

En el incendio de Aliseda: las evacuaciones afectan a viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera N-523 (Badajoz), frente al Mesón La Cabaña.

Las previsiones para las próximas horas son en teoría más positivas, con un alivio en el viento y un descenso de temperaturas que podría facilitar las tareas de extinción. Sin embargo, la sospecha de que el incendio de Aliseda tenga detrás una mano intencionada ha encendido todas las alarmas en una zona que ya suma demasiados episodios de fuego en verano.