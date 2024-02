Quintana: "Entrar en una autovía no puede ser pacífico"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado, con relación a las protestas de los agricultores, que lo que más le preocupa ahora es la seguridad de los ciudadanos y las sanciones. De los 14 cortes de los que se tiene conocimiento, 9 en Badajoz y cinco en Cáceres, solo dos estaban autorizados, los de Apag Extremadura Asaja.

Quintana reconoce que, cuando llega la Guardia Civil, ya se ha producido el corte, porque “no están comunicados” y, por tanto, “no están autorizados”. Afirma que "no me preocupan las sanciones, me preocupa la seguridad de los ciudadanos".

El delegado del Gobierno añade que, cuando un grupo de personas entra en una autovía y la corta, “no puede ser pacífico”.