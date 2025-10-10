PSOE critica la reducción de la ecotasa a Almaraz

El PSOE ha advertido este jueves que el anuncio de la presidenta extremeña, María Guardiola, de rebajar a la mitad el impacto fiscal sobre la central de Almaraz es "un mal comienzo" para negociar los presupuestos autonómicos de 2026, pues los socialistas rechazan "perdonar impuestos" a las grandes empresas.

"Por cada euro que le quita a las eléctricas, le quita un euro a la sanidad, la educación y el bienestar" a los extremeños, ha dicho el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

En rueda de prensa para presentar las medidas que el PSOE quiere que estén reflejadas en la cuentas del próximo ejercicio, Gallardo ha sido preguntado por la citada rebaja impositiva a la central nuclear de Almaraz -la denominada ecotasa- anunciada por Guardiola durante un acto en Madrid.

Gallardo se ha mostrado sorprendido de dicha iniciativa de la Junta de Extremadura, especialmente, según ha expuesto, por que en el borrador de ingresos para los presupuestos de 2026 viene recogida la ecotasa.

Asimismo, se ha preguntado "qué derechos va a dejar de prestar el Gobierno de María Guardiola con menos ingresos".

El pasado mes de septiembre Vox anunció que exigiría la rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz como primer paso en la negociación de su apoyo a los presupuestos de la Junta de Extremadura.

“Vamos a reducir los tipos de gravamen del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente. Y lo vamos a hacer con el objetivo de facilitar que Almaraz pueda seguir funcionando” , ha afirmado Guardiola.