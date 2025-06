Las propietarias de la central nuclear de Almaraz llegan a un acuerdo para intentar evitar el cierre, previsto para 2027

Las compañías propietarias de la central nuclear de Almaraz —Iberdrola, Naturgy y Endesa— han llegado a un acuerdo para intentar frenar su cierre previsto en 2027. Las eléctricas están dispuestas a invertir cerca de 15 millones de euros para seguir operando la planta hasta 2030, destinando ese dinero a la compra de combustible nuclear, mejoras de seguridad y personal. La decisión final está ahora en manos del Gobierno, que, por el momento, observa los movimientos con cautela.

Aunque no hay fecha concreta, se espera que en las próximas semanas se celebre una reunión clave de la Sociedad CNAT, que gestiona Almaraz. En ese encuentro no se pedirá formalmente la prórroga del cierre, pero sí se dará luz verde a esa inversión inicial que abriría la puerta a una negociación con el Ejecutivo. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya ha dicho que no ve impedimentos técnicos para ampliar la vida útil de la central, aunque el gran escollo está en los impuestos que pagan estas instalaciones.

Las eléctricas denuncian que la carga fiscal actual —especialmente la tasa Enresa, que grava el combustible usado— hace que mantener en marcha una central nuclear sea poco rentable. Por eso, piden al Gobierno una rebaja impositiva para poder competir en igualdad con otras fuentes de energía. Mientras tanto, algunas comunidades, como la valenciana, han eliminado ya sus tasas autonómicas, mientras que en Extremadura la presidenta María Guardiola sigue esperando una señal clara del Gobierno central antes de mover ficha.