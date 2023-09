La previsión sobre el coste del aceite se aclara: "No debería pasar del precio actual"

El precio del aceite sigue siendo una de las principales preocupaciones para el bolsillo de los españoles y, por supuesto, para el de los extremeños. Poco menos que asusta ir al supermercado buscando una garrafa de aceite de oliva virgen extra, cuyo precio no ha parado de subir y subir a lo largo de los últimos meses.

En plena campaña de la recogida de aceituna, marcada precisamente por los precios del aceite, pero también por el miedo a los robos en fincas y las pérdidas de los agricultores, nos preguntamos qué pasa con el aceite. O, mejor dicho, qué va a pasar con el aceite.

Hemos analizado la situación con Aurelio Juzgado. Él es presidente de la Asociación de Fabricantes de Aceite de Oliva de Extremadura (AFAVEX). Habla de un campaña alejada de "lo normal" y su previsión con respecto al precio del aceite, llama la atención. Cree que se mantendrá estable, "siete, ocho o diez meses, hasta que tengamos una campaña normal".

Juzgado considera que podríamos haber llegado al tope de su precio: "no deberíamos pasar de aquí". Esto sería una buena noticia, el gran titular, pero esconde otra no tan buena. Los precios, parece, no van a subir más, según Juzgado, pero tampoco se espera que vayan a bajar pronto. Nos quedaremos como estamos, si nada cambia, los próximos meses.