PP y Vox encaran la recta final de su acuerdo de gobierno en Extremadura

El acuerdo entre el Partido Popular y VOX en Extremadura parece estar más cerca que nunca desde las elecciones. La consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha insistido en que "es urgente dar estabilidad a esta región, que es urgente salir de la situación de bloqueo", subrayando la necesidad de aprobar unos presupuestos para que la comunidad siga creciendo.

Es urgente dar estabilidad a esta región" Elena Manzano Consejera Portavoz de la Junta de Extremadura

Acuerdo programático casi cerrado

Las claves de la negociación, según ha podido saber COPE, pasan por un acuerdo programático que está prácticamente cerrado a falta de pequeños flecos, por lo que no se esperan grandes escollos en este punto. Sin embargo, el principal desafío ahora es concretar los números, es decir, cómo se financiarán las medidas pactadas y cómo se ajustarán otras partidas.

Óscar Fernández Calle, líder regional de Vox

VOX ha puesto sobre la mesa la exigencia de recortar según qué subvenciones y ayudas, lo que obliga a las partes no solo a calcular los costes de las nuevas políticas, sino también el impacto de las reducciones. Este punto es uno de los aspectos pendientes de resolver.

El reparto de cargos, la incógnita

Tras la investidura fallida de Guardiola, las conversaciones han avanzado sin entrar en el detalle de los cargos, cumpliendo con la premisa de VOX de priorizar las medidas. Aunque no se ha hablado en concreto, se da casi por hecho que la formación pedirá la cartera de Agricultura, entre otras responsabilidades.

La fecha del anuncio del acuerdo definitivo sigue siendo una incógnita, pero podría ser inminente. La gran duda es cómo funcionará una coalición entre dos formaciones que han demostrado una relación tan tensa en los últimos meses