El PP acusa al PSOE de montar un “circo mediático” con los incendios en Extremadura

Sánchez Juliá defiende la gestión de María Guardiola como “ejemplo de trabajo incansable”

Sánchez Juliá, portavoz del PP en Extremadura
Sánchez Juliá, portavoz del PP en Extremadura

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado al PSOE de querer montar un “circo mediático” a raíz de los incendios forestales que han golpeado la región este verano. En rueda de prensa desde Mérida, pidió a los socialistas “abandonar su política destructiva” y centrarse en “lo que de verdad importa a los extremeños”.

Sánchez Juliá destacó la “entereza” de los vecinos evacuados y agradeció el trabajo de los equipos de extinción, incluidos medios estatales e internacionales. Subrayó la importancia de la coordinación entre administraciones y aseguró que el Gobierno de María Guardiola dio “un ejemplo de unidad y de trabajo incansable”, con la presidenta y consejeros “al pie del cañón desde el minuto uno”.

Críticas a la oposición: “ruido y bulos”

El portavoz popular reprochó a la oposición que “no ha aprendido la lección”. Señaló a Unidas por Extremadura por “difundir bulos” sobre la prevención y las condiciones del Infoex, y a Vox por “pedir que Pedro Sánchez tomase el mando cuando el incendio ya estaba controlado”.

Respecto al PSOE, Sánchez Juliá fue especialmente duro: “Han estado desaparecidos durante los incendios, aparecieron solo para aplaudir a Pedro Sánchez y, cuando se levantaron de la tumbona, llegaron tarde y mal”.

El dirigente popular recordó que la Junta aprobó un paquete “histórico” de 44 medidas en cuestión de días para apoyar a los afectados, algo que, según dijo, “nunca hizo el PSOE”. Y defendió que el objetivo ahora es “consolidar el cambio” iniciado en 2023 con mejoras en empleo, economía, sanidad y dependencia.

“Los extremeños están cansados de ruido y quieren certezas y soluciones. El futuro pasa por diálogo, consenso y trabajo por Extremadura”, concluyó.

