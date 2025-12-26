Inés Bergua se rearma en Huesca para el desafío de la clasificación olímpica: "Detrás de un podio, hay mucho esfuerzo que no se ve"

La oscense Inés Bergua, gimnasta olímpica y capitana del equipo sénior de la selección española de gimnasia rítmica, aprovecha estos días en casa, en Aragón, para "recargar pilas". Después de un año que califica como "muy bonito, pero también muy duro", la deportista valora más que nunca el regreso al hogar. Es un descanso fundamental que, según sus palabras, "es lo que luego me ayuda a afrontar mejor el principio de año", especialmente con una exigente pretemporada que arranca en enero y febrero.

Una masterclass para inspirar

Este sábado, 27 de diciembre, el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza será el escenario de una masterclass impartida por la propia Bergua. El evento está diseñado como una jornada de formación y motivación para gimnastas de todas las edades. La capitana compartirá no solo sus conocimientos técnicos, sino también los valores deportivos adquiridos en su camino hacia la élite.

La ilusión es un sentimiento compartido. "Ellas tienen ilusión, pero yo también me encuentro superilusionada", confiesa Bergua. Para ella, la oportunidad de conectar con la cantera en su tierra es especial. "Me veo superreflejada, porque hace unos años era yo la que les suplicaba a mis padres, por favor, quiero ir a la masterclass de este gimnasio, quiero la firma de esta, quiero una foto", recuerda con emoción la gimnasta.

Ver que me abrazan, que me piden fotos, es que no hay nada que me llene más" Inés Bergua Gimnasta olimpica

Esta conexión con las nuevas generaciones le permite revivir sus propios inicios. Bergua admite que admira a muchas deportistas, pero guarda un recuerdo especial para el "equipazo", el conjunto que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. "Las admiraba y de verdad pensaba que ojalá sea un día como ellas", afirma, mencionando también su asistencia a clases magistrales de otra referente como Carolina Rodríguez.

Un 2025 de resiliencia y éxito

Al hacer balance de 2025, Inés Bergua lo define como "superpositivo". Sin embargo, el camino no fue fácil. La gimnasta explica los retos iniciales: "Veníamos de los juegos olímpicos de París del año pasado, un cambio de código, un cambio de equipo, pues muchos factores que que hicieron que el camino al principio fuera más complicado".

A pesar de las dificultades, el equipo supo sobreponerse. "El equipo nuevo hemos encajado muy bien, y definitivamente hemos resurgido como el ave fénix en el Campeonato de Europa y en el del mundo", celebra la capitana. Esta superación ha dejado un "mucho aprendizaje a las espaldas" y una "mucha motivación de cara al año que viene".

El camino hacia Los Ángeles 2026

La mirada ya está puesta en 2026, un año que afrontan "con muchas ganas" por la importancia de las citas que se avecinan. El calendario incluye las Copas del Mundo a partir de marzo y un Campeonato de Europa en Bulgaria en mayo. Sin embargo, el momento clave de la temporada llegará en agosto.

El Mundial de Alemania es el evento más decisivo del año, ya que "se reparten las primeras plazas olímpicas para los Juegos olímpicos de Los Ángeles". El objetivo del equipo español es claro y ambicioso. "Vamos a trabajar para ello, vamos a darlo todo durante la temporada y más en ese mundial, para intentar estar en el top 3 y conseguir esa plaza directa", sentencia Bergua.

COPE Reconocimiento en el ayuntamiento e Huesca

Los reconocimientos y premios recibidos en los últimos meses son, en sus palabras, un "aliciente extra y una satisfacción". Para Bergua, es la confirmación de que "hay gente que valora ese esfuerzo, ese sacrificio diario, que es el que se ve cuando te subes al podio y el que no se ve". Se refiere a las "8 horas que te pegas entrenando de lunes a sábado", un trabajo invisible que sustenta cada medalla.

Finalmente, la gimnasta subraya la importancia de estos premios para dar visibilidad a la gimnasia rítmica. Considera que es fundamental que se valore el trabajo de todo el equipo, desde las gimnastas y el cuerpo técnico hasta las familias. Aunque cree que se está "por el buen camino", insiste en que "queda muchísimo por delante en cuanto a visibilidad y reconocimiento después de las grandísimas cosas que hemos conseguido este año".