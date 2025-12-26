Expertos desvelan las claves para disfrutar de Sierra Nevada sin sustos este invierno

Fran Muñoz, director del Espacio Natural de Sierra Nevada, y Juan Reyes, coordinador de los agentes de medioambiente y celadores forestales, han detallado las medidas de seguridad fundamentales para visitar la alta montaña, especialmente en invierno. Muñoz ha señalado que a los riesgos habituales como la altitud o los cambios climatológicos bruscos, en esta época se suman la nieve, el hielo y el frío.

Planificación: la primera medida de seguridad

Juan Reyes ha insistido en la importancia de aplicar el sentido común y ha destacado que la preparación previa es crucial. "Cualquiera que se acerque a la montaña tiene que consultar ese parte meteorológico y hacerlo, pues, también justo antes de salir", afirmó. Además, recomendó evitar salir solo y, en caso de hacerlo, "dejar comunicado a familiares, amigos, la zona que se va a visitar, la ruta y la hora de salida y de llegada prevista".

El coordinador de los agentes ha subrayado que si las condiciones empeoran una vez en la montaña, lo responsable es abortar la actividad. "Lo primero es la seguridad, ya podremos volver otro día", sentenció. Reyes también ha hecho hincapié en la necesidad de conocer y saber usar el material adecuado para cada tipo de actividad, ya sea senderismo o prácticas de mayor riesgo como la escalada en hielo o el esquí de travesía.

Comunicación y fuentes oficiales

En cuanto a la comunicación, Reyes ha aconsejado llevar siempre el móvil con la batería cargada y usar aplicaciones de geolocalización. Por su parte, Fran Muñoz ha explicado que el Parque Natural contribuye activamente a la prevención. "Semanalmente preparamos y editamos lo que llamamos la ficha de seguridad", un documento que se difunde a más de 100 entidades y en redes sociales con información clave sobre el estado de Sierra Nevada.

Esta ficha, según Muñoz, detalla aspectos como la climatología, las zonas con nieve, la necesidad de usar crampones o el estado de los refugios. "Es una una información muy importante que difundimos también a través de nuestras redes", ha añadido el director. En caso de sufrir una incidencia, Juan Reyes ha recordado que se debe llamar al teléfono de emergencias 112, desde donde se coordinará el rescate con los organismos pertinentes.

El peligro no es solo invernal

Finalmente, los expertos han advertido de que los riesgos no se limitan al invierno. Juan Reyes ha señalado que en verano también hay peligros como la fuerte insolación, por lo que es imprescindible protegerse con ropa adecuada, sombrero, gafas de sol y crema solar.