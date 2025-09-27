La Policía Local de Olivenza detiene al presunto autor de un atropello que ha dejado en estado crítico a una niña de 14 años

La Policía Local de Olivenza ha identificado al conductor implicado en un atropello con fuga ocurrido en la noche del viernes 26 de septiembre, en la calle Manuel Gómez Castaño, en pleno centro de la localidad, en torno a las 22:30 horas.

La víctima es una menor de 14 años que sufrió politraumatismos de carácter grave. Tras recibir asistencia inicial en el lugar de los hechos, fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.

El aviso fue comunicado al Centro 112 de Extremadura, que activó de inmediato a los servicios de emergencia: efectivos de la Policía Local, el Punto de Atención Continuada de Olivenza y una Unidad Medicalizada de Emergencias. Gracias a la rápida coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, se localizó poco después un vehículo estacionado en las inmediaciones, que presentaba daños compatibles con el atropello.

Las diligencias practicadas permitieron identificar al conductor, quien se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación en el suceso. Las pruebas realizadas confirmaron que no se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.

El investigado se enfrenta a un presunto delito de abandono del lugar del accidente, tipificado en el artículo 382 bis del Código Penal.

La Policía Local de Olivenza manifiesta su solidaridad con la familia de la menor, que continúa ingresada en estado muy crítico.