Monfragüe controlará más de 800 ciervos y jabalíes para proteger el ecosistema

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo sostenible por la que se aprueba el programa de acción selectiva de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe.

El programa de acción selectiva es el instrumento que, desde la base teórica y marco estratégico el Plan de Acción, marca anualmente las acciones de control que se llevarán a cabo en el espacio protegido extremeño.

Este programa, de acuerdo con la información aportada en los informes trimestrales del programa 2023-2024 y el informe final del mismo, recoge tres puntos esenciales.

En primer lugar, la metodología para estimar la densidad de las poblaciones de ungulados silvestres; en segundo lugar, el seguimiento sanitario para conocer el estado de la población; y finalmente, la gestión a realizar con estas poblaciones, donde se establecen los métodos de control a utilizar y el número de animales a controlar.

La necesidad del programa se recoge en el Plan Rector de Uso y Gestión que establece que se encuadrará en el Plan de Acción Selectiva y se desarrollará anualmente cuando la elevada densidad de ungulados pueda comprometer el estado de conservación favorable de las formaciones vegetales naturales.

Asimismo, se recoge que, para su elaboración, anualmente se realizará un estudio sobre las densidades de ungulados, especialmente de ciervo y jabalí.

De esta forma, el programa de acción selectiva en el Parque Nacional de Monfragüe incluye la necesidad de extraer en un año 429 ciervos -197 machos y 322 hembras- y 467 jabalíes, distribuidos por cada una de las cinco zonas que establece el Plan de Acción Selectiva para la gestión de poblaciones de ungulados silvestres.

El control de las poblaciones de ungulados se realizará mediante los métodos selectivos y la prelación de los mismos establecida en el Plan de Acción.

En este programa no se contemplará la redistribución de los animales capturados dado que la situación sanitaria con respecto a enfermedades infecciosas de los ungulados silvestres, así como, el riesgo potencial de difusión de otras enfermedades a través de estos reservorios silvestres, lo desaconsejan expresamente, y no se aplicarán otros métodos no letales dadas sus dificultades técnicas y la falta de resultados contrastados en las condiciones actuales.

Dentro de los letales, se aplicarán a los ejemplares a extraer, los establecidos en el Plan de Acción, esto es, recechos y aguardos de control, batidas de control acordes con la legislación vigente, sacrificio de fauna herida, animales alóctonos, individuos que muestren indicios de estar enfermos, animales semidomésticados o en zonas donde puntualmente se observe una alta densidad de individuos.

Del estudio y análisis del Programa de Acción Selectiva 2023-2024 y anteriores, se establece la necesidad del empleo de los métodos selectivos de control que se van a aplicar y que están recogidos en el Plan de Acción Selectiva, desde el inicio del Programa de Acción Selectiva de ungulados 2024-2025, para su adaptación a las distintas épocas del año y terrenos del parque nacional.

Para las batidas de control en terrenos de propiedad pública fuera de la Zona de Reserva, su planificación será desde el mes de octubre a diciembre.

Se realizará, en colaboración con la Federación Extremeña de Caza, mediante la participación de los integrantes de las sociedades locales de cazadores.