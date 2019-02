Monago invita a Vara que le acompañe en la manifestación del domingo en Madrid

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han convocado una manifestación para el próximo domingo en el centro de Madrid, con la intención de denunciar las últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo de Pedo Sánchez sobre la crisis independentista en Cataluña, la principal es establecer a un mediador en las negociaciones entre Moncloa y Barcelona. Es la considerada traición de Sánchez incluida en la supuesta hoja de ruta independentista.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que se encontraba esta noche en un acto de partido junto al presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, el Alcalde de Badajoz, Fran Fragoso, y el ex alcalde de la ciudad, Miguel Celdrán, se ha referido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y a que ha dicho que "a español no le gana nadie", ante lo cual le ha invitado a que le acompañe el domingo a Madrid "a defender España porque hay cosas que no se arreglan con un tuit", sino "con acción", y "no con una mera declaración que puede quedar muy bien de manera coyuntural", sino "dando la cara".

"Hay que dar la cara, ahora que algunos quieren trocear España, algunos que se quieren someter al chantaje de una parte nacionalista de España que nos pusieron 21 mandamientos a los que algunos dijimos que no, y que algunos están dispuestos a pagar, como hemos visto ahora, con ese deseo de nombrar un mediador en eso que parece que es un conflicto", ha dicho Monago, para quien "no es ni más ni menos que la quiebra del orden constitucional" y de la Constitución, "una obra magna" que tuvo "arquitectos" como Adolfo Suárez.

Seguidamente, el presidente del PP extremeño ha incidido en que a los españoles se les ha "regalado ese espíritu, esos valores y ese orden constitucional, ese régimen de libertades", al tiempo que ha abogado por cuidar la Constitución, que "claro" que se puede modificar, pero "con consenso" y "dentro" de la misma. "No podemos vendernos ante un chantaje como quiere ahora el nacionalismo radical de Cataluña", ha indicado.

Monago ha reconocido que no tiene "ninguna duda" de que Fran Fragoso seguirá siendo el alcalde de Badajoz tras las próximas elecciones municipales y del que ha defendido que tiene un modelo de ciudad.

Así, ha avanzado que el PP no hará "una campaña electoral al uso" dado que la abordan desde su experiencia o la transformación de ciudades como Badajoz y "no" sobre sueños "irrealizables".

A este respecto, ha comentado que en un paseo previo al acto celebrado en la noche de este miércoles en Hotel Zurbarán, la gente les ha pedido que se pongan "las pilas" y ha asegurado que lo van a hacer a nivel local, regional y nacional, sobre lo cual que ha invitado a los asistentes a que este domingo acudan a Madrid "a defender España" a la concentración convocada en la Plaza de Colón.