María Guardiola sobre Vox: "No vamos a negociar condiciones de inhumanidad"

Extremadura se encuentra en una situación de bloqueo político tras la ruptura entre el PP y Vox, lo que pone en riesgo la aprobación de los presupuestos de la región para el próximo año. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha arremetido contra la formación de Santiago Abascal, calificando de “bochornosa” la actitud de sus diputados y acusándolos de buscar el caos en lugar de soluciones.

“Es difícil llegar a acuerdos cuando el interlocutor entiende por negociación actos de imposición”, denunció Guardiola en una entrevista realizada en Herrera en COPE. La presidenta afirmó que los representantes de Vox en Extremadura no tienen poder de decisión real, ya que todas las propuestas deben ser aprobadas por la cúpula en Madrid. Esta dependencia centralizada, según Guardiola, ha paralizado el avance de las negociaciones desde septiembre.

Uno de los puntos más polémicos que han marcado el desencuentro fue la exigencia de Vox de realizar consultas populares en los municipios para decidir si aceptar inmigrantes. Guardiola rechazó tajantemente esta propuesta, calificándola de “inhumana e ilegal”, y subrayó que no permitirá políticas que violen la Constitución o que promuevan el odio.

En este contexto, la presidenta ha decidido tender la mano al PSOE para intentar sacar adelante unos presupuestos que calificó como los “más altos de la historia de Extremadura” y que son esenciales para consolidar el crecimiento de la región en empleo, turismo e infraestructuras. Sin embargo, advirtió que, si no logra un consenso, no descarta un adelanto electoral. “Extremadura necesita un gobierno con mayoría suficiente, que no esté a merced de intereses partidistas”, afirmó.

El futuro político de la región está en juego, y Guardiola se enfrenta a la ardua tarea de encontrar un equilibrio entre los intereses partidistas y el progreso de Extremadura. Mientras tanto, Vox sigue siendo una piedra en el camino que podría llevar a la región a nuevas elecciones.