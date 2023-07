María Guardiola pide a Vox "seriedad y lealtad" para ofrecer a Extremadura cuatro años de "estabilidad"

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves que su gobierno va "a luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar la violencia de género", tras lo que ha reafirmado que "ni un paso atrás, ni un eufemismo".

Para ello, si es elegida presidenta de la Junta de Extremadura pondrá en marcha un plan autonómico que "recoja medidas de sensibilización y de prevención, de detección de casos de violencia machista y de atención a las víctimas".

Guardiola ha destacado la necesidad de "proporcionar autonomía socioeconómica a esas mujeres y coordinar los recursos existentes a nivel estatal, autonómico y local".

"Ni un paso atrás, ni un eufemismo. No vamos a permitir que el dolor y la tragedia de muchas mujeres sea utilizada como arma política", ha reafirmado María Guardiola durante su discurso de investidura este jueves en la Asamblea de Extremadura, en un momento que ha arrancado los aplausos de los diputados del PP.

También ha querido agradecer la labor de Guillermo Fernández Vara durante su Gobierno, una etapa "que no ha sido fácil", ha reconocido.





"QUE VIENE EL LOBO"

Además, ha reafirmado este jueves que "frente al recurso fácil y simple" sobre 'que viene el lobo', el gobierno que presida hará "una apuesta por la cultura del entendimiento y del diálogo", ha dicho.

"Construiremos y no derribaremos, escucharemos y no mandaremos callar, avanzaremos y no daremos ni un paso atrás", ha reinvidicado Guardiola durante el discurso de investidura que ha pronunciado en la tarde de este jueves en la Asamblea de Extremadura, en la que ha pedido la confianza de los diputados para ser elegida presidenta de la Junta.

En su intervención, Guardiola ha vaticinado que con la entrada del nuevo gobierno "alguien anunciará con tono catastrofista un retroceso en derechos sociales" en Extremadura, y ha lamentado que "fruto de la desesperación política se recurrirá a la hipérbole", ha dicho.

"Alguien basará su discurso en el manido cuento de 'que viene el lobo'", ha lamentado la candidata del PP, quien ha reivindicado la "responsabilidad de recuperar el prestigio de las instituciones", algo que prevé hacer "con diálogo, construyendo juntos y atados al mástil de la vocación de servicio público para no caer en los brazos terribles de las sirenas" y "no sucumbir a la manipulación, a los aplausos interesados y la odio".

En ese sentido, Guardiola ha valorado que "los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor", ya que a pesar de los avisos, "el lobo no apareció por Andalucía, no apareció por Madrid y tampoco se le verá por Extremadura".

Y es que, según ha recordado, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tomó posesión, se convocó una denominada "alerta antifascista" y "los agoreros anunciaron el fin del Estado del Bienestar" en esa región.

Sin embargo, ha recordado que tres años después de esa manifestación ante el Parlamento andaluz, "a la que entusiastamente se unieron dirigentes políticos del PSOE y de Podemos, Juanma Moreno ha alcanzado un amplísimo respaldo social de los andaluces plasmado en una mayoría absoluta histórica", por lo que ha destacado que "los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor", ha dicho.

"Dejemos que el pasado sea el pasado", ha apuntado Guardiola, quien ha señalado que si es investida presidenta de la Junta, "no voy a mirar al pasado ni a evadir mis responsabilidades", ya que según ha dicho, "Extremadura sólo tiene una dirección, que es su mañana. Ese debe ser su único paisaje y su único empeño".

Por eso, ha avanzado que será "la presidenta de todos. Sin excepciones, sin exclusiones y sin excusas", un camino que recorrerán "entre todos, porque la fuerza debe ser colectiva y firme", ya que "no habrá transformación si no avanzamos de la mano", ha resaltado.

Por todo ello, ha asegurado Guardiola que "en Extremadura habrá cambio, pero será un cambio armonioso y conciliador. Sin estridencias ni imposiciones. Sin prejuicios", ya que según ha considerado, "los extremeños nos han pedido entendernos para poder avanzar", ha dicho.

Así, "lo que otros van a intentar disfrazar como una amenaza, como un riesgo, yo lo veo como una oportunidad de diálogo y de trabajo en común. Como un puente a la concordia", ha resaltado la dirigente del PP extremeño.

"MALA PASADA"

Durante su intervención, María Guardiola ha admitido que su "falta de experiencia política me ha jugado alguna mala pasada", pero ha considerado que "eso que algunos llaman bisoñez y otros más generosos, frescura, no debe ser un demérito, sino una ventaja a la hora de ejercer el Gobierno desde unos nuevos parámetros, sin mochilas, sin dependencias del pasado, sin paternalismos".

Así, ha avanzado que llega a la Presidencia de la Junta de Extremadura "para resolver los problemas de los extremeños y mejorar sus vidas", para lo cual ha "tenido la mejor escuela para ello en la política local", que es "la primera puerta a la que los ciudadanos llaman cuando necesitan soluciones".

Por eso, ha avanzado su intención de "mirar a Extremadura con ojos de alcaldesa", de tal forma que el municipalismo inspire su mandato en la comunidad: "Quiero que el contacto y la escucha a los extremeños no cese. Quiero abrir las puertas de la Junta de nuevo. Quiero que la Extremadura oficial sea un espejo de la Extremadura real", ha dicho.

Un "nuevo rumbo" en Extremadura que, según ha reafirmado la candidata a presidir de la región, "no va a estar marcado por tacticismos, ni segundas intenciones, ni maniobras, ni planes secretos, ni conspiraciones", ha señalado Guardiola, quien ha avanzado que "en Extremadura habrá una nueva brújula que siempre señalará el interés general".

En ese sentido, y "por encima de cualquier otra consideración, de carácter personal o partidista, Extremadura y los extremeños estarán por encima de todo", se ha comprometido Guardiola en su discurso de investidura, en el que ha considerado que los ciudadanos están "cansados del enfrentamiento, de la polarización y del reproche".

Por eso, ha asegurado que si es investida presidenta de la Junta de Extremadura, evitará "trincheras y bandos" y apostará "siempre por el diálogo, porque sólo escuchando, sólo trabajando en equipo, podremos construir un futuro mejor para esta tierra", con un proyecto "en el que nadie se sienta excluido".

BAJADA DE IMPUESTOS

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha anunciado también una bajada de la presión fiscal que soportan los extremeños con una "reforma integral" de todo el sistema tributario autonómico.

Así, su gobierno reducirá los impuestos, adecuará las tasas que se exigen la región y simplificará "al máximo" la carga que soportan los contribuyentes con la presentación de los modelos y la documentación con trascendencia tributaria.

También ha resaltado que su Ejecutivo configurará un sistema tributario autonómico "adecuado a la capacidad económica" de los contribuyentes extremeños, algo que "no supondrá una merma en la recaudación", ya que "se reactivará el consumo y los extremeños podrán decidir dónde y cómo gastar su dinero".

Además, y en cuanto a la financiación de los servicios públicos, ha avanzado que reclamará al Estado un "reparto adecuado" a través del sistema de financiación autonómica y la inversión territorializada que Extremadura merece, ha dicho.

La 'popular' ha resaltado que su misión es convertir a Extremadura en una "economía de referencia", con una política de atracción de inversores, empresas y profesionales que sea "transversal e integral".

"Queremos que Extremadura sea el mejor lugar de España para emprender, para montar un negocio y para desarrollar una carrera profesional. Y la primera condición para conseguirlo es contar con una fiscalidad justa, adecuada y fundamentada en los principios constitucionales de igualdad y progresividad", ha aseverado.

Por ello, ha considerado que es "urgente" reducir la presión fiscal para adaptarla a la realidad que "padecen las familias, los autónomos y los profesionales".

"Debemos reconocer el esfuerzo que hacen nuestras empresas por estar radicadas aquí, y compensar los gastos en que incurren ante las dificultades de distribución de sus productos y servicios por la desconexión y el aislamiento que sufrimos", ha señalado.

Durante su intervención, María Guardiola ha expuesto que para su futuro gobierno el empleo será una "prioridad" y no dejará la evolución del mercado laboral "al capricho de la coyuntura económica general".

Para evitarlo, ha expuesto, se dará un "impulso" a sectores estratégicos que "necesitan estabilidad" y se fomentará la formación permanente como "clave en la competitividad de los trabajadores".

Así, ha apuntado que los autónomos y las empresas son generadores de riqueza, de empleo y de oportunidades y "todo el esfuerzo" del próximo Ejecutivo regional se dirigirá a ponerlos en el "centro de la acción política".

"Fomentar el empleo de calidad y la creación de oportunidades pasa por mimar y propiciar el trabajo autónomo. Por ello, vamos a hacer posible que emprender en la región sea sencillo, y que darse de alta como autónomo en Extremadura tenga ventajas, como una tarifa cero para quien quiera iniciar su propio negocio", ha avanzado.

De la misma forma, como ha destacado Guardiola, fomentando el empleo se impulsará el crecimiento económico de la región, toda vez que Extremadura dispone de "todo lo necesario para ser una potencia económica, abierta y eficiente, internacional, exportadora, innovadora y adaptada a la revolución digital".

ELIMINAR BUROCRACIA

En este sentido, María Guardiola también ha avanzado que su Ejecutivo trabajará "al máximo" en proporcionar la confianza y la seguridad jurídica que necesitan los inversores que elijan Extremadura para desarrollar sus proyectos. Por ello, ha anunciado que se eliminarán todas las actuaciones administrativas previas y se facilitará el desarrollo de proyectos empresariales e industriales que promuevan el crecimiento económico.

"Vamos a crear una Autopista Administrativa que centralice todas las gestiones de los inversores y constituya un incentivo a la inversión en nuestra región", ha apuntado.

De igual modo, la 'popular' ha apostado por que Extremadura se asiente "en el siglo XXI" y viva un "renacimiento económico y social", transformando su modelo económico a través de la digitalización de sus empresas, acompañando la Junta a las empresas en ese "tránsito" y apoyándolas "técnica y económicamente".

Así, se realizará un diagnóstico del grado de digitalización de cada empresa y una hoja de ruta para que puedan competir en el escenario globalizado actual.

"Extremadura se está desarrollando y está generando una innovación tecnológica que permite a nuestras empresas competir internacionalmente. Haremos posible que esa tecnología también se exporte y genere empleo de calidad y riqueza; para ello aprovecharemos al máximo el potente ecosistema del que ya disponemos, con los centros tecnológicos y de investigación, la Universidad, y el parque tecnológico", ha aseverado.

Al mismo tiempo, Guardiola ha planteado que si se quiere transformar y modernizar el tejido productivo, se debe "dar ejemplo desde la Administración", por lo que, y siguiendo ese camino, se implementará un nuevo modelo de Administración Digital de fácil acceso para todos, construida "desde la experiencia de la ciudadanía", y que use la Inteligencia Artificial en dispositivos móviles para una tramitación "completamente automatizada" y que sea capaz de reducir los tiempos de respuesta "hasta en un 80 por ciento".

A VOX: "LEALTAD Y SERIEDAD"

María Guardiola ha insistido este jueves que aspira a "cuatro años de seriedad, estabilidad y lealtad" en el gobierno de PP y Vox en la región, pero ha advertido que esta lealtad "no debe ser confundida con la sumisión y la ausencia de espíritu crítico", tras lo que ha apuntado que "el PP y Vox tienen claros los límites que marca el acuerdo firmado".

María Guardiola ha recordado que "la lealtad es la devoción que sienten las personas a sus causas", tras lo que ha apuntado que "a diferencia del Gobierno de España, donde dos partidos han pasado cuatro años desdiciéndose mutuamente, trabajando con egoísmo, eligiendo direcciones incluso opuestas", ella aspira en su gobierno en Extremadura "a cuatro años de seriedad, estabilidad y lealtad".

Sin embargo, ha apuntado que esa lealtad "no debe ser confundida con la sumisión y la ausencia de espíritu crítico", tras lo que ha apuntado que "el PP y Vox tienen claros los límites que marca el acuerdo firmado" para la gobernabilidad de la región.

"Y en ese marco, todos debemos actuar con respeto. Anteponiendo la causa que nos une a las discrepancias que nos puedan surgir", ha señalado María Guardiola para finalizar el discurso de investidura que ha pronunciado este jueves en la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, María Guardiola ha mencionado una cita del escritor Manuel Chaves Nogales que señala que "en las grandes ocasiones siempre digo algo inconveniente", algo que según ha señalado la dirigente del PP, "le pasaba al torero y nos pasa a algunas servidoras públicas".

"El corazón siempre encuentra un camino para mostrarse. Y lo que a veces pueda verse como inconveniencia no es otra cosa que compromiso, honestidad, arrojo y convencimiento", ha apuntado Guardiola, quien ha concluido pidiendo el apoyo de los diputados de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

Según ha dicho, "Extremadura pidió cambio y tenemos la responsabilidad de aceptar su mandato", tras lo que ha avanzado que será "una presidenta dialogante y entusiasta", así como "plural y ambiciosa".

INFRAESTRUCTURAS

"Seré la presidenta de todas y de todos. Quiero que mi tierra encuentre en su futuro el resarcimiento tras tantos años de abandono y desprecio", ha reafirmado Guardiola, quien ha concluido su discurso asegurando que "el primer paso del mañana se da ahora" para lo que ha reiterado su petición de la confianza de la Cámara regional.

Guardiola ha recordado este jueves, durante su discurso de investidura, la frase pronunciada por Guillermo Fernández Vara, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, de que "sin infraestructuras no podemos competir" "Era una frase muy repetida por Guillermo Fernández Vara cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa. Luego llegó Pedro Sánchez y sobrevino el silencio. La Junta aceptó impasible lo que nos imponían desde Madrid. Ese desdén desde el gobierno central, las excusas y el olvido, han frenado nuestro crecimiento y nuestra competitividad", ha criticado. En este sentido, se ha mostrado consciente de que la falta de infraestructuras que padece Extremadura es una de las "grandes preocupaciones" de los ciudadanos, por lo que, como ha avanzado, este aspecto se convertirá en un "eje prioritario" de su gobierno. En este sentido, ha aludido al "sentimiento de frustración por un tren indigno", la "vergüenza de los socavones eternos" en la carretera CC-BA o los recortes que el Gobierno de Sánchez tiene previsto aplicar en las rutas de autobuses, entre otras. FEIJÓO SE HA "COMPROMETIDO" CON EXTREMADURA De este modo, Guardiola ha reseñado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que espera que sea el próximo presidente de España, se ha "comprometido" con Extremadura y su prioridad es que Extremadura recupere "el tiempo perdido". Por ello, ha avanzado que exigirá la finalización del AVE en la región y que se ultimen los tramos de plataforma pendientes y se electrifique el servicio, que se tiene que ver "mejorado sustancialmente con nuevos trenes y mejores horarios". "Y aquí incluyo además la apertura de una conexión ferroviaria directa, sin transbordos, entre Madrid y Lisboa, con un tiempo de recorrido razonable", ha aseverado. De igual modo, Guardiola ha pedido la unidad de la cámara legislativa para conseguir que se apruebe el Estudio Informativo del AVE en la provincia de Toledo, ya que se niega a "tener que admitir que desde Extremadura ya no se puede hacer más. Siempre se puede hacer más". "Hoy, sin ir más lejos, es un buen día para hacer un llamamiento al señor Page y que desbloquee de una vez por todas ese escollo que nos está impidiendo conectarnos con Madrid por Alta Velocidad", ha planteado. También ha recordado que la reapertura del tren Ruta de la Plata ha sido otro de los "caballos de batalla en materia ferroviaria", momento en el que recordar un "logro de todos", aunque lleve el "sello del PP", y que es la reactivación de tramo Plasencia-León como parte de la Red Básica ampliada del Corredor Atlántico. Asimismo, ha considerado que Extremadura debe estar conectada por vías de alta capacidad con el resto de España, con autovías que pagará el Estado, porque "ya nos toca". "Y por ello, porque España nos lo debe, por una cuestión de reequilibrio territorial y redistribución de las inversiones, exigiremos al Gobierno que recupere los proyectos de conexión por autovías que han sido descartadas por el Gobierno del señor Sánchez", ha asegurado. Entre ellas, ha incluido la A-43 entre Mérida y Ciudad Real, para la conexión con el Levante; la A-81, que conectaría Badajoz-Zafra-Córdoba, la A-83 que conectaría Badajoz con el Puerto de Huelva y también la A-58 entre Cáceres-Badajoz.