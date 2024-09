Mano de obra en el campo: "Si les daba de alta, no venían a trabajar porque les quitaban 20 euros de la paguita"

Miles de parados en el sector agrario en Extremadura y, a la hora de la verdad, las organizaciones agrarias piden mano de obra extranjera para hacer frente a la demanda en el campo, porque no encuentran extremeños que quieran trabajar.

Junta de Extremadura y organizaciones agrarias se han reunido este jueves en Mérida. Las competencias son del gobierno central y las gestiones son “muy complicadas”, según ha apuntado el consejero de Economía y Empleo, Guillermo Santamaría.

Sobre este asunto, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, no se anda con rodeos: ha explicado que esta mañana ha intentado contratar a dos trabajadores para realizar labores en el sector agrario y le han dicho que "si les daba de alta no venían a trabajar porque les quitaban 20 euros de la paguita y les hacían pagar los medicamentos. Mientras el señor Pedro Sánchez y el Ministerio de Trabajo no sean capaces de compatibilizar el cobro de la paguita con el trabajo, no vamos a poder encontrar trabajadores en esta España", ha espetado.