Lío con los comedores escolares en Extremadura: "Mi hijo se ha quedado sin plaza gratuita"

Te lo venimos contando en Cope desde hace semanas. Se avecinaba lío con los comedores escolares ofrecidos en Extremadura y hoy, con el inicio del curso, se ha confirmado que, efectivamente, hay lío. Para entender la situación hay que remontarse a la medida adoptada por el anterior ejecutivo autonómico, que ofrecía plazas de comedor gratuitas y universales. Es decir, para todos. Sin filtros.

Esta situación dejaba entrever, como es lógico, que las solicitudes para el curso 23-24 se multiplicarían y así ha sido. Por ello, como aseguran fuentes de ANPE a Cope, se han doblado turnos y ampliado plazas, llevando a muchos centros a apurar hasta última hora. En Almendralejo, de hecho, en el Colegio Antonio Machado, no se recibió el listado de comedor por parte de la Junta hasta finales de la semana pasada.

Luis, padre de un alumno del Colegio Trajano de Mérida, nos cuenta su situación: se han quedado fuera de las plazas gratuitas. Tendrán comedor, pero a través de una empresa de catering. O eso les dicen.

DENUNCIA DE FREAMPA

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (FREAMPA) ha pedido a la Consejería de Educación que derogue la instrucción que regula el funcionamiento de los comedores escolares este curso o amplíe el presupuesto destinado a este servicio para evitar el "agravio comparativo" que se ha generado entre las familias.

En declaraciones a EFE, y después de que 2.126 alumnos vayan a poder hacer uso del servicio pero abonándolo frente a los 15.493 que lo harán de manera gratuita, la asesora técnica de la organización, Esther Morales, ha pedido "explicaciones" a la Consejería ante el "bombardeo" de quejas que han recibido después de que el pasado jueves, a tres días del inicio del curso escolar, fueran publicadas las listas de admitidos gratuitamente.

Ha valorado que se haya garantizado la plaza de comedor escolar a todas las familias, pero ha lamentado que el Gobierno anterior del PSOE anunciara "a bombo y platillo" la gratuidad del comedor escolar para este curso, lo que ha provocado un "efecto llamada".

Como consecuencia, ha indicado, familias que no necesitaban el servicio han resultado beneficiarias en detrimento de otras que sí lo requerían por motivos de conciliación laboral pero que se han quedado fuera de la gratuidad por criterios de renta. Ha subrayado además que la instrucción dictada por Educación establecía que "las plazas iban a ser gratis para todo el mundo", por lo que las familias no entienden que en casos con niveles de renta similares, unas se vayan a beneficiar de la gratuidad y otras no.

De este modo, "con circunstancias económicas muy parecidas unas están dentro y otras no", ha aseverado Morales, que ha precisado que "la coletilla a la que se agarra la Consejería" es que en la instrucción se establecía que la gratuidad sería para los alumnos "que obtuvieran plaza", cuando se había anunciado que el servicio sería gratuito para todos.

Por ello, ha solicitado a la Junta que derogue la instrucción que regula el servicio o amplíe el presupuesto destinado a él para que la gratuidad sea universal.

Asimismo, tras aclarar que la FREAMPA apoya la gratuidad del servicio para los alumnos económicamente vulnerables, ha lamentado la situación generada, que ha provocado que en algunos centros educativos se habiliten hasta tres turnos de comedor para poder atender al alumnado. Igualmente, ha apuntado, algunas familias que necesitan la plaza han llegado a manifestar que querían tenerla asegurada aunque fuera pagando.