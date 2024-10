La Junta acusa a Puente de "engaño" por no desbloquear los trazados del AVE en Castilla-La Mancha

La noticia de la que te hablábamos esta mañana en COPE Extremadura no ha tardado en generar reacciones. Castilla-La Mancha sigue sin tener claro el trazado del AVE Extremadura - Madrid que pasaría por Toledo y la situación sigue enquistada y sin avances tras seis años.

Las últimas declaraciones del consejero castellanomanchego Nacho Hernando han hecho saltar por los aires la paciencia de la Junta de Extremadura, que acusa al ministro Óscar Puente de "engaño". En esos términos habla, en COPE, el director general de Movilidad, Cristóbal Maza.

Cabe recordar que Puente aseguró que la solución estaría encima de la mesa, a mucho tardar, en septiembre. Estamos ya a mediados de octubre. Por su parte, Maza recalca que Extremadura pedirá el compromiso de las instituciones en la cumbre hispanoportuguesa para cerrar la llegada del AVE a Extremadura en 2030.

CRÍTICAS TAMBIÉN DE LA CONSEJERA PORTAVOZ

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha lamentado la "incertidumbre absoluta" existente sobre la situación de la Alta Velocidad a su paso por Castilla-La Mancha, lo cual repercute --ha indicado-- en la comunidad extremeña.

Así, ha reclamado que se articule una "apuesta clara, firme, precisa" sobre las fechas y trazados de dicha infraestructura en Castilla-La Mancha, y que además "de alguna manera se mire ya directamente a Extremadura para salvar" la situación actual de la Alta Velocidad en ambas regiones.

A preguntas de los medios sobre la situación de los trazados de Alta Velocidad en Castilla Mancha en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno autonómico, Bazaga ha lamentado de este modo los "enfrentamientos continuos" que se vienen produciendo por esta cuestión, así como las "expectativas" que luego no se cumplen al respecto.

"Son enfrentamientos continuos con una información que luego no se cumple, expectativas a las que no llegamos, incertidumbre absoluta por cuál es la situación, y lo que vemos es que no hay una apuesta clara, firme, precisa de cuáles son las fechas, los trazados, los movimientos que hay que dar", ha sentenciado la portavoz de la Junta sobre la situación de la Alta Velocidad en Castilla-La Mancha y su incidencia en Extremadura.

"Esperamos que de alguna manera se mire ya directamente a Extremadura para salvar una situación como la que estamos viviendo", ha añadido Bazaga.