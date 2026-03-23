El increíble error médico que arruinó la vida de un extremeño: pasa 21 años creyendo sufrir una enfermedad degenerativa que nunca tuvo

La vida de José Domingo, un vecino de Guadiana de 47 años, ha dado un vuelco por un hecho tan surrealista como incomprensible. Durante 21 años ha vivido convencido de que padecía espondilitis anquilosante, una enfermedad crónica y degenerativa que le fue diagnosticada cuando tenía solo 26 años y que, con el tiempo, podría haberle postrado en una silla de ruedas -eso le transmitieron en el momento del diagnóstico-.

Todo su mundo se construyó sobre la base de ese diagnóstico, asumiendo un futuro que no le pertenecía. Sin embargo, unas pruebas recientes han desvelado la verdad: nunca ha tenido la enfermedad. La noticia, lejos de ser un alivio, ha supuesto un shock al destapar el tiempo y las oportunidades perdidas por un error médico que nadie detectó durante más de dos décadas.

Una vida condicionada por un falso diagnóstico

El daño psicológico es incalculable. José Domingo ha relatado cómo la enfermedad fantasma le llevó a renunciar a una vida plena para no ser "una carga para nadie". Esta creencia le hizo rehuir de cualquier relación sentimental: "Yo quería vivir la vida lo mejor posible, sin intentar ser una carga para nadie. Entonces, yo llevo muchísimos años sin intención de ni de buscar pareja ni de tenerla, y una vez que la podía tener, pues la esquivaba".

Yo quería vivir la vida lo mejor posible, sin intentar ser una carga para nadie" José Domingo

Sus pensamientos se ensombrecieron hasta tal punto que llegó a plantearse el suicidio cuando su supuesta enfermedad le impidiera valerse por sí mismo. "Mis pensamientos eran que, en cuanto no me pudiera valer por mí mismo, pues quitarme la vida", ha confesado. El sentimiento de pérdida es ahora inmenso: "Me he perdido muchísimo por culpa de eso, y eso ya no se recupera".

Me he perdido muchísimo por culpa de eso, y eso ya no se recupera" José Domingo

21 años de tratamiento y graves secuelas

El diagnóstico original se emitió en el año 2005 en el entonces llamado Hospital Infanta Cristina de Badajoz. El caso ya se encuentra en manos de la justicia, a través del abogado pacense José Luis Díaz, quien subraya que el perjuicio va más allá de lo psicológico, pues también existe un importante daño físico derivado de un tratamiento agresivo e innecesario.

Hospital Universitario de Badajoz

Durante los últimos 15 años, José Domingo ha recibido un potente medicamento por gotero. La administración de este fármaco requería que permaneciera tres o cuatro horas en el hospital varias veces al año para recibirlo por vía intravenosa. Según su abogado, "ese medicamento produce efectos secundarios graves", secuelas físicas que se suman al tiempo irrecuperable.