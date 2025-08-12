Los incendios obligan a evacuar a los vecinos de Jarilla y Villar de Plasencia

Las altas temperaturas, acompañadas en muchos puntos de tormenta, han complicado la tarde-noche en Extremadura, donde, por momentos, se han mantenido activos 12 incendios forestales. En estos momentos, el INFOEX habla únicamente de 5, pero con varios focos que preocupan, principalmente en Jarilla, donde se mantiene el nivel 1 de peligrosidad.

Ante esta situación, la Junta de Extremadura ya ha comunicado oficialmente que las poblaciones de Jarilla y Villar de Plasencia serán evacuadas.

Según el Ayuntamiento de Plasencia, las personas desalojadas de las localidades vecinas de Jarilla y Villar de Plasencia, serán acogidas en el pabellón de la ciudad deportiva y el de la data. Se han habilitado los baños y las duchas. Están activados todos los servicios de emergencia, además de Servicios Sociales.

Ante la dificultad de saber cuántas personas habrá evacuadas y cuántas necesitarán refugio, debido al gran número de población flotante que hay en estas fechas en los municipios ,se está habilitando también el pabellón de San Miguel por si fuera necesario.