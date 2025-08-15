Incendios: Cañamero, reavivado “por un desalmado”, y preocupación por el fuego en Alburquerque-Aliseda

Indignación y alerta. Así resumió el consejero de Presidencia, Abel Bautista, la situación en dos de los frentes que siguen activos en Extremadura. En Cañamero, el incendio estaba “estabilizado al 100%” cuando, según sus palabras, “un desalmado ha ido a meterle fuego otra vez” aprovechando la simultaneidad de focos en la región.

Preocupación por Alburquerque-Aliseda

Mientras tanto, el incendio de Alburquerque-Aliseda, con 800 hectáreas calcinadas, preocupa por su dificultad técnica, aunque no afecta directamente a núcleos de población. Bautista pidió cautela con los rumores que circulan entre vecinos y aclaró que “hablamos en términos forestales, no en términos de población”.

Coordinación y refuerzos

Ambos incendios cuentan con apoyo de efectivos del Plan Infoex, UME y comunidades autónomas vecinas. En Alburquerque se trabaja en frenar el avance en zonas de monte complejo, mientras que en Cañamero se investigan las causas del presunto fuego intencionado.