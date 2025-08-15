COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Incendios: Cañamero, reavivado “por un desalmado”, y preocupación por el fuego en Alburquerque-Aliseda

El consejero Abel Bautista denuncia un nuevo foco intencionado en Cañamero y alerta de la dificultad técnica del incendio en Alburquerque

incendio en Cañamero

incendio en Cañamero

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

1 min lectura

Indignación y alerta. Así resumió el consejero de Presidencia, Abel Bautista, la situación en dos de los frentes que siguen activos en Extremadura. En Cañamero, el incendio estaba “estabilizado al 100%” cuando, según sus palabras, “un desalmado ha ido a meterle fuego otra vez” aprovechando la simultaneidad de focos en la región. 

Preocupación por Alburquerque-Aliseda

Mientras tanto, el incendio de Alburquerque-Aliseda, con 800 hectáreas calcinadas, preocupa por su dificultad técnica, aunque no afecta directamente a núcleos de población. Bautista pidió cautela con los rumores que circulan entre vecinos y aclaró que “hablamos en términos forestales, no en términos de población”.

Coordinación y refuerzos

Ambos incendios cuentan con apoyo de efectivos del Plan Infoex, UME y comunidades autónomas vecinas. En Alburquerque se trabaja en frenar el avance en zonas de monte complejo, mientras que en Cañamero se investigan las causas del presunto fuego intencionado.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 15 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking