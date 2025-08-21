Incendio de Aliseda: "Tratar de criminalizar la caza, no tiene nombre"

El incendio de Aliseda, que quemó 4.000 hectáreas, fue intencionado. Todo apunta a rencillas, disputas personales, ajuste de cuentas… Se investiga este suceso que ha sido utilizado desde Unidas por Extremadura para poner en el foco en la actividad cinegética como la causante del fuego. Así lo ha expresado Irene de Miguel, la líder de la formación morada en la región.

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, afirmó lo siguiente: "Sabemos las causas, la parcela exacta y las horas en las que se iniciaron los dos focos. Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una misma parcela por una cuestión cinegética, que es el motivo". El propio Bautista tuvo que hacer una aclaración con posterioridad, señalando que la caza no había sido el motivo del incendio

El fuego, que afortunadamente fue extinguido, había avanzado el domingo 17 hacia la zona conocida como Ecoparque y La Cabaña y obligó al desalojo preventivo de unas 40 viviendas, la mayoría segundas residencias, y unas 100 personas. El frente se adentró en el término de Malpartida de Cáceres, donde los equipos extinción evitaron que afectara al monumento natural Los Barruecos y a la citada localidad.

El presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha avanzado en COPE que Fedexcaza se personará como acusación particular cuando se abran las diligencias judiciales. Este incendio ha provocado daños importantes en los mejores cotos de caza de la Sierra de San Pedro, con una “fauna maravillosa” y que salen muy afectados para “los próximos tres, cuatro o cinco años. Es un absoluto desastre”.

Gallardo ha destacado que los cazadores, solo en Extremadura, invierten 8,5 millones de euros en la prevención, “limpiando, desbrozando, con cortafuegos, arreglando caminos y con charcas o bolsas de agua. También ha destacado el papel de los guardas de caza, que cogen a los pirómanos o dan la “voz de alarma”.

Para Gallardo, “tratar de criminalizar la caza, no tiene nombre. Es deleznable.