La Iglesia extremeña eleva su oración por el eterno descanso de Guillermo Fernández Vara

La Iglesia extremeña se ha unido al duelo que recorre la región. Los obispos de las tres diócesis extremeñas han emitido una nota de condolencia en la que expresan su lamento profundo por el fallecimiento de don Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura. En un mensaje cargado de piedad y reconocimiento, los prelados extienden su solidaridad espiritual a todos los afectados por esta pérdida.

El comunicado, firmado por los tres jerarcas, establece de inmediato el deseo de la Iglesia de unirse al dolor que embarga a los familiares y amigos del finado, así como a los miembros de su partido y a "cuantos hoy lloran su muerte". Esta expresión de consuelo colectivo subraya el impacto transversal de la figura de Fernández Vara, cuyo fallecimiento ha conmocionado a ámbitos que van más allá de la esfera puramente política.

En un gesto de gran significado civil, los obispos no solo lamentan la pérdida, sino que "reconocen con gratitud" la entrega y servicio que Guillermo Fernández Vara brindó a la tierra extremeña. La nota eleva su figura al afirmar que ha sido y es, "sin duda, todo un referente para nuestra región". Esta calificación concede una dimensión moral a su legado, situándolo como un ejemplo perdurable para la comunidad.

El texto trasciende el plano terrenal para anclar su mensaje en la esperanza de la fe cristiana. "Unidos en la esperanza, con la mirada puesta en el Dios de la vida y el consuelo, elevamos nuestra oración por su eterno descanso", reza el comunicado. Esta plegaria constituye el núcleo espiritual de la condolencia, ofreciendo una perspectiva que va más allá del duelo inmediato y apela a la serenidad eterna del difunto.

Como colofón a su mensaje, los obispos encomiendan el alma del expresidente a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, en una invocación de un profundo simbolismo regional y devocional. La petición de que la Virgen lo "acoja bajo su manto" y "acompañe a todos los que hoy sienten su ausencia" cierra una nota que entreteje el duelo ciudadano con la fe, mostrando a una Iglesia que se une al luto de una tierra por la que su máximo representante político trabajó incansablemente.

Guillermo Fernández Vara será enterrado mañana en Olivenza y su funeral será presidido por Fray José, don Jesús y don Ernesto, los tres prelados de la provincia eclesiástica de Extremadura.