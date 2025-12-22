Ibarra agita al PSOE de Extremadura: propone la abstención para aislar a Vox

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha intervenido este lunes en la ejecutiva de los socialistas extremeños para proponer una solución drástica: la abstención del PSOE en la investidura de la popular María Guardiola. El objetivo, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, es dejar a Vox fuera del gobierno extremeño.

La propuesta ha llegado durante una reunión de alto voltaje en la que Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños. La renuncia se produce tras los peores resultados de la historia del partido en la región.

Un desplome electoral histórico

El PSOE ha sufrido un duro golpe en las elecciones anticipadas convocadas por Guardiola, pasando de 28 a 18 escaños. Por su parte, el PP solo ha ganado un escaño, mientras que Vox y Podemos han salido reforzados con 11 y 7 diputados, respectivamente.

La estrategia para frenar a Vox

La maniobra sugerida por Rodríguez Ibarra se centra en la aritmética postelectoral. El expresidente y exlíder del partido en la región plantea que los votos del PSOE sirvan para que Guardiola no necesite pactar con la formación de Santiago Abascal.

Sin embargo, esta opción no convence en la dirección nacional del partido. Fuentes de Ferraz recuerdan que los socialistas ya ofrecieron a Guardiola sus votos para aprobar los presupuestos y, pese a ello, la presidenta popular decidió convocar elecciones anticipadas.

La ejecutiva extremeña, que según las mismas fuentes está siendo "dura" y se prevé "larga", afronta ahora una profunda crisis interna para redefinir su futuro político inmediato.