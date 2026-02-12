Comparsa 'Los invisibles' - Semifinales
Cádiz - Publicado el
1 min lectura35:42 min escucha
Temas relacionados
"Lo único hoy por hoy asegurado es que Pedro Sánchez aguantará hasta finales de 2027, salvo que explote la bomba atómica en el caso Ábalos, Begoña, Santos Cerdán o el caso PSOE"
Ángel Expósito
Lo último
Comparsa 'Los invisibles' - Semifinales
35:42 min
Chirigota 'Ssshhhhh!!' - Semifinales
39:18 min
Comparsa 'DSAS3' - Semifinales
42:14 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h
Últimos audios
Comparsa 'Los invisibles' - Semifinales
35:42 min
Chirigota 'Ssshhhhh!!' - Semifinales
39:18 min
Comparsa 'DSAS3' - Semifinales
42:14 min