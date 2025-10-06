Un hombre de 91 años de Don Benito-Villanueva, cuarto fallecido por fiebre del Nilo Occidental este año en Extremadura
Se han registrado 22 caso en la región en lo que llevamos de 2025
Almendralejo
1 min lectura
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo fallecido por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata del varón de 91 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito, que estaba ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva.
En total, se han registrado 22 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y cuatro fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.
En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y tres fallecidos.
