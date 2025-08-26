Guillermo Gracia logra la medalla de oro en la prueba de 400 metros libres en los Campeonatos del Mundo Virtus

El nadador cacereño Guillermo Gracia ha logrado la medalla de oro en la prueba de 400 metros libres en los Campeonatos del Mundo Virtus, que se celebran en Bangkok hasta el 30 de agosto.

El deportista ha batido además su récord de España, que rebaja en más de seis segundos. La presidenta de la Junta, María Guardiola, le ha señalado como "un ejemplo de lo que significa luchar por un sueño". También le ha dado la enhorabuena la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, para quien Gracia es "un orgullo para Extremadura y ejemplo de superación".

