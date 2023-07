Guardiola responde a Feijóo tras acusarla de ser "poco racional" con sus críticas a Vox: "Dije lo que pienso"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, preguntada este miércoles por las palabras pronunciadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que la reacción de Guardiola contra Vox tras la constitución de la Asamblea de Extremadura fue "visceral" y "poco racional", la 'popular' ha dicho que el líder 'popular' la conoce "bien", al tiempo que se ha definido como una persona "pasional" y "muy emocional".

"Es cierto, y ya lo he reconocido yo en primera persona que cuando hice esas declaraciones dije, por supuesto, lo que pensaba, pero quizá lo hice de una manera menos racional y mucho más emocional, pero dije simplemente lo que pienso", ha señalado, además de añadir que sus "principios están intactos".

Guardiola ha realizado estas declaraciones este miércoles en Mérida en una comparecencia acompañada de los candidatos del PP al Congreso y el Senado para las próximas elecciones generales del 23 de julio.

A VARA: "EL ÚNICO QUE HA PERDIDO ES ÉL"

Además, la candidata 'popular' ha replicado al presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "aquí el único que ha perdido es él" y ha recalcado que los "perdedores no asumen una investidura si no la van a ganar".

De esta forma ha respondido la 'popular', a preguntas de los medios, a las declaraciones de Fernández Vara en las que éste calificaba el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura como un "pacto de perdedores".

"Él --en referencia a Vara-- salió la noche electoral, hay que recordarlo, diciendo que había perdido, despidiéndose de los extremeños y asumiendo que le habían dicho que no querían que fuera más el presidente de esta región. Por tanto, nada que decir", ha incidido.

De igual forma, ha señalado que "los perdedores no asumen, desde luego, una investidura si no la van a ganar". "Yo desde luego no me presentaría a una investidura si no tuviera los apoyos y, por tanto, lo que me considero es una afortunada por poder cambiar junto a un gran equipo los designios de mi tierra", ha dicho.

NUEVO GOBIERNO

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, anunciará la composición de su futuro gobierno "lo antes posible" tras ser investida presidenta de la Junta.

De este modo, Guardiola ha señalado que tiene que hablar con los futuros consejeros y consejeras, por lo que anunciará dicha composición "cuando mejor convenga a todos" y "lo antes posible".

Cabe destacar que la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, avanzó este pasado martes que elevará la propuesta a la Mesa y a la Junta de Portavoces de que el pleno de investidura de María Guardiola sea los días 13 y 14 de julio.

Asimismo, y a preguntas de los medios, la 'popular' ha indicado que aún no han hablado el PP y Vox sobre la persona que asumirá las competencias que están dentro del acuerdo de gobernabilidad alcanzado, en concreto la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que recaería en Vox.

Del mismo modo, ha insistido en que mantiene la intención de que la 'popular' Mercedes Morán sea la futura consejera de Agricultura de su Ejecutivo regional. "Eso es lo que he dicho y lo mantengo, pero me va permitir que anuncie el futuro gobierno después de ser investida presidenta", ha indicado.

Por otro lado, y preguntada por el impuesto a las renovables planteado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sobre si podría afectar a dicho sector en la región, Guardiola ha indicado que cree que "no tiene que afectar para nada".

"Nosotros tenemos un programa que está realizado pensando en lo mejor para los españoles, como hemos hecho en esta región, y nosotros vamos a trabajar para mantener y sobre todo para poner en marcha nuevos proyectos y atraer proyectos a esta región, sin más", ha apuntado.